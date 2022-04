Més per Menorca tensiona el Pacto en Baleares con sus críticas

Més per Menorca tensiona el Pacto y eleva la crisis en el Consell Insular a nivel balear al criticar duramente la gestión del Govern de Francina Armengol. Su portavoz en el Parlament, Josep Castells, apeló ayer de forma directa a la presidenta del Ejecutivo balear y le exigió que «tanto usted como algunos miembros de su Govern deberían dedicar menos tiempo a interferir en la dinámica interna del Consell de Menorca y más tiempo a cumplir sus compromisos».

La alusión, pese a no ser directa, iba dirigida a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, y al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, aunque este último recibió hace tres días el reconocimiento de su homólogo en Menorca, Josep Juaneda, también de Més.

Armengol evitó contestar a la acusación de Castells y afirmó que tienen «objetivos comunes y la hoja de ruta es compartida». Además, incidió en que el Govern cree en la «descentralización»: «Buscamos siempre el acuerdo entre islas. Llegaremos a los acuerdos necesarios con el Consell de Menorca».

El vicepresidente del Consell Insular de Menorca y coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, relató este lunes en rueda de prensa que el Govern llevó a cabo un «chantaje» para que la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, cambiara de opinión, e incluso pidieron a los ecosoberanistas que hicieran lo mismo: «El Govern encargó una nota jurídica que no estaba firmada. Garrido nos la dio en papel, sin firmar, y nos dijo: si desconvocáis el pleno del lunes y nos dais tiempo para negociar, es decir, para rebajar la ley, esta nota no existe. Si no lo hacéis, entraremos por registro esta nota jurídica y la ley nace muerta». Maria afirmó, además, que es «mentira» que exista un informe jurídico del Govern y que se trata de una nota jurídica «de urgencia» encargada por el mismo Ejecutivo autonómico.

Juaneda, por su lado, agradeció este fin de semana «las aportaciones hechas por los partidos políticos del Consell de Menorca, así como las hechas por parte de la consejería de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, en un ejercicio de crítica constructiva». Un capote a Mir tras las duras críticas de Més per Menorca en las últimas horas.

Mir, preguntado por las críticas de Castells, no quiso entrar a valorar las palabras de socio ni hizo aclaraciones acerca de la reunión privada que mantuvieron tanto él como Garrido en Menorca. Aunque sí matizó que ya se encontraba allí por temas de agenda, por lo que no viajó explícitamente para participar en aquella reunión.

Castells utilizó su pregunta parlamentaria para realizar estas declaraciones, aunque la cuestión era otra. Concretamente, la pregunta de Castells a Armengol era: «Ahora, en serio. ¿Encuentra normal que más de once años después de la aprobación de la Ley de ordenación del transporte marítimo, el Govern aún no haya fijado las condiciones básicas de las rutas marítimas en Balears?». En este sentido, y vinculado con la crítica anterior, Castells reprochó a la socialista que pida propuestas y responsabilidad a los demás grupos, pero cuando «las traemos aquí y negociamos con ustedes, no se llevan a cabo».

En este sentido, Armengol aseguró que está «contenta» con la relación que tiene con Més per Menorca, por lo que se limitó a hablar de la Ley de Transporte Marítimo.

La presidenta declaró que es necesario un decreto de regulación en el transporte marítimo y que, por ese motivo, el Govern ya contaba con un borrador y espera que «en pocas semanas» pueda sacarse a exposición pública.

Para ello, Armengol explicó que están negociando directamente con el Consell de Formentera que «tiene unas demandas muy específicas».

Finalmente, Armengol apuntó que Castells hace énfasis «en ciertas cuestiones que llevan retraso» y que, a veces, «no todo nos sale fantástico el primer día».

El PP aprovecha la tensión

El Partido Popular vislumbró en la intervención de Castells una oportunidad para presionar al Govern y su pregunta de control a Armengol acabó centrada en Menorca. El portavoz del PP, Toni Costa, reclamó a la presidenta que «deje de intervenir, imponer y prohibir» y que sea un Govern «que piense en la libertad y deje trabajar a la gente de Baleares». Asimismo, apostilló que las Islas necesitan un Ejecutivo que genere confianza y no inestabilidad «como han hecho en Menorca»: «Han esperado al ultimo día antes de aprobarse y utilizar su modus operandi habitual: el chantaje y las amenazas». En ese momento, el presidente de la Cámara balear, Vicenç Thomàs, apeló al popular para recordarle que «la pregunta que usted ha formulado no tiene nada que ver con las palabras que acaba de decir, y se tiene que atender a la cuestión: articulo 117 del reglamento», un suceso que provocó el enfado de la bancada del PP. Por ello, Costa respondió que «creo que es la primera vez que usted interpela a un portavoz que estaba interviniendo con una cuestión que no tiene nada que ver, lamentamos profundamente que lo haya hecho».