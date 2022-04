La familia de una mallorquina fallecida: "Debemos esperar más de diez días para la autopsia"

La familia de la mallorquina fallecida M.S.D. denuncia que deberán esperar más de diez días hasta que el Instituto Médico Legal de Palma le pueda realizar la autopsia a su ser querido. Un hecho que, en palabras de un familiar, la administración pública lo justifica ante la "falta de personal". Una situación que ha consternado y "destrozado" a toda la familia, ya que no le podrán dar sepultura hasta más de diez días después de su fallecimiento.

M.S.D., de 49 años y sin patologías previas, falleció de manera repentina el pasado viernes 8 de abril. "Ya nos sorprendió de que de antemano nos dijeran que la autopsia no se la podrían hacer el lunes pero sí el martes, de modo que pensábamos enterrarla ese mismo martes [12 de abril]", cuenta este familiar. Su sorpresa fue "mayúscula" cuando al volver a preguntar cuándo le realizaría la autopsia el médico forense le respondieron que después de Semana Santa. "Es inadmisible e inaceptable que la administración pública permita que ocurran situaciones como ésta por falta de personal. Deberían preverlo y contratar a más personal antes. Ya no estamos en plena pandemia, no hay excusa", lamenta este familiar.

Ante este hecho, este miércoles algunos familiares de esta mallorquina se han personado en los Juzgados de Via Alemanya para denunciarlo ante la Justifica. "Nosotros lo sufriremos pero al menos queremos que quede constancia y lo arreglen para que no vuelva a pasar y nadie más pase por este sufrimiento", manifiesta este familiar, que tacha la situación de "inhumana".

Según explica, el funeral ya se ha celebrado pero el entierro debía haber tenido lugar este miércoles [13 de abril], pero no ha sido posible ante la falta del informe del médico forense, muy importante para la familia ya que su muerta ha sido repentina. "Falleció en casa de forma repentina y queremos saber qué ha pasado. Pero tener que esperar más de diez días para darle sepultura está siendo muy doloroso, sobre todo para sus padres, que son muy mayores, y aún tienen la creencia de que no podrán empezar a gestionar el duelo como corresponde hasta enterrar a su hija", indica.

Además, algunos familiares se han desplazado este miércoles de la península a la isla en vano al no haberse podido celebrar el entierro. "Solo rogamos que esta situación tenga una solución pronta y adecuada y se nos permita despedirnos de M.S.D. como corresponde", añade este familiar.