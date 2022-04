Més per Menorca señala a Garrido como artífice de la ruptura del Pacto

Més per Menorca sale del pacto de gobierno en el Consell Insular por desavenencias «graves» con la actual presidenta, Susana Mora, tras posponer la tramitación del proyecto para la Ley de Reserva de Biosfera cuando ya estaba consensuado con todas las partes, y señala a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, como artífice del cambio de postura del PSOE.

El vicepresidente del Consell Insular de Menorca y coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, relató ayer en rueda de prensa que el Govern llevó a cabo un «chantaje» para que Mora cambiara de opinión, e incluso pidieron a los ecosoberanistas que hicieran lo mismo: «El Govern encargó una nota jurídica que no estaba firmada. Garrido nos la dio en papel, sin firmar, y nos dijo: si desconvocáis el pleno del lunes y nos dais tiempo para negociar, es decir, para rebajar la ley, esta nota no existe. Si no lo hacéis, entraremos por registro esta nota jurídica y la ley nace muerta». Maria afirmó, además, que es «mentira» que exista un informe jurídico del Govern y que se trata de una nota jurídica «de urgencia» encargada por el mismo Ejecutivo autonómico.

Mora, por su lado, sigue defendiendo que trabajará para que «no se rompa» el Pacto, aunque sigue insistiendo en la necesidad de que haya «estabilidad jurídica» en la nueva norma: «Consideré que era importante atrasar el pleno para revisar el informe».

Aun así, Mora confiesa que Més per Menorca tenía razón porque tanto el informe del Estado como el de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, podrían ser valorados en tramitación parlamentaria, aunque destaca que los preceptos jurídicos deben revisarse desde Menorca y no en el Parlament.

Sobre las acusaciones de los ecosoberanistas acerca de su cambio de postura, la presidenta del Consell afirma que no ha cambiado de opinión y que lo relatado por Maria «no es cierto». Pese a esta apreciación, Mora reconoce que «tuvieron lugar las reuniones con los consellers Mercedes Garrido y Miquel Mir, pero ellos han hecho declaraciones muy duras sobre chantajes y la realidad es que, cuando hay una negociación, se ponen propuestas sobre la mesa».

Por su parte, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, hace hincapié en que la ley «no debe tener sombras de inconstitucionalidad y que no invada otras competencias», y reivindica que el Ejecutivo autonómico «apoya la decisión de la presidenta del Consell para hacer la ley con todas garantías». Además, evita hablar de «chantajes» porque ambos consellers fueron «con toda la buena voluntad» y hubo un «tono cordial».

La portavoz de Unidas Podemos en el Consell, Cristina Gómez, quien también recibió las críticas de Més, asegura que «me cuesta entender que la formación que se apropia de la visión menorquinista sea precisamente la que quiere que la ley se revise en el Parlament, donde se da voz a partidos que no conocen nuestra realidad y donde incluso habría que negociar con Vox».

Asimismo, Gómez añade que Més per Menorca ha iniciado una estrategia para utilizar esta ley «como atajo para conseguir otras cosas, como el traspaso de competencias, que tienen su procedimiento reglado».