La tensión por la ruptura del pacto de gobierno del Consell Insular de Menorca ha llegado al Parlament. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cargado duramente contra el Govern y ha exigido a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, que "tanto usted como algunos miembros de su Govern deberían dedicar menos tiempo a interferir en la dinámica interna del Consell de Menorca y más tiempo a cumplir sus compromisos". La alusión, pese a no ser directa, iba dirigida a la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, y al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, aunque este último recibió hace tan solo dos días el reconocimiento de su homólogo en Menorca, Josep Juaneda, también de Més.

Armengol ha evitado contestar a la acusación de Castells y ha afirmado que tienen "objetivos comunes y la hoja de ruta es compartida". Además, ha incidido en que el Govern cree en la "descentralización": "Buscamos siempre el acuerdo entre islas".

El vicepresidente del Consell Insular de Menorca y coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, relató ayer en rueda de prensa que el Govern llevó a cabo un «chantaje» para que Mora cambiara de opinión, e incluso pidieron a los ecosoberanistas que hicieran lo mismo: «El Govern encargó una nota jurídica que no estaba firmada. Garrido nos la dio en papel, sin firmar, y nos dijo: si desconvocáis el pleno del lunes y nos dais tiempo para negociar, es decir, para rebajar la ley, esta nota no existe. Si no lo hacéis, entraremos por registro esta nota jurídica y la ley nace muerta». Maria afirmó, además, que es «mentira» que exista un informe jurídico del Govern y que se trata de una nota jurídica «de urgencia» encargada por el mismo Ejecutivo autonómico.

Juaneda, agradeció hace tan solo dos días "las aportaciones hechas por los partidos políticos del Consell de Menorca, así como las hechas por parte de la consejería de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, en un ejercicio de crítica constructiva". Un capote a Mir tras las duras críticas de Més per Menorca en las últimas horas.