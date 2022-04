El Consell de Govern ha aprobado la internalización, por parte del Servicio de Salud, del servicio de transporte programado no urgente, a partir del próximo 1 de mayo, por un importe total de 8.917.917 euros. El Servicio de Salud encomendará la gestión a la empresa pública Gsaib.

La prestación del servicio de transporte sanitario terrestre no urgente por parte de Gsaib tiene un coste estimado anual de 12.479.603 euros, incluidas las inversiones iniciales.

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye el transporte sanitario no asistido, que es el indicado para el traslado especial de enfermos y accidentados que no requieren asistencia técnico-sanitaria en ruta. Tienen derecho a esta prestación las personas enfermas o accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del SNS en los centros propios o concertados, los cuales, por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, no puedan hacer uso del transporte ordinario.

Hasta ahora, este tipo de servicio se ha cubierto por empresas privadas adjudicatarias del correspondiente contrato de transporte sanitario. En concreto, con fecha 26 de noviembre de 2016, se firmó el último contrato del servicio de transporte sanitario terrestre no urgente con la empresa Servicios Sociosanitarios Generales, S.L., por un importe de 43.700.000 euros y una duración de 48 meses (prorrogable por un máximo de 24 meses).

Según ha explicado en rueda de prensa la consellera de Salud, Patricia Gómez, el objetivo es mejorar tanto el nivel de calidad en la asistencia prestada a los usuarios, como la eficiencia en la gestión de un servicio tan fundamental como este.

Con la internalización del servicio, Gsaib asumirá la puesta en marcha de un parque de vehículos de 118 ambulancias y subrogará 245 profesionales distribuidos de la siguiente manera: 182 conductores, 23 ayudantes camilleros, 15 camilleros, 16 telefonistas, tres administrativos, tres jefes de tráfico, un director de área, un jefe de equipo y un ayudante mecánico.

Contratación de emergencia

En materia de Salud, el Consell de Govern también se ha dado por enterado de la contratación de emergencia con cargo al Servicio de Salud por un valor de 4.761 euros, la cual responde a la situación de pandemia.

Esta contratación corresponde al alquiler, el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje de paneles para compartimentar espacios en el local COVID Exprés de Manacor, con la empresa Grup Trui Mallorca, SL.