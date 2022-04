El PSIB-PSOE ha reunido hoy a su militancia con los cofundadores de la organización en defensa de los derechos transexuales Chryssàlis para compartir su experiencia sobre qué supone tener un niño transexual. El acto, que ha sido organizado por la secretaria de Derechos Sociales y LGTBI del PSIB-PSOE, Teresa Suàrez, y ha contado con la participación de los cofundadores de la entidad y padres de un niño transexual, Àlex Lucas y María Luisa Ortega.

La socialista Suàrez ha reivindicado que “con el ascenso de la ultraderecha en Europa muchos de los derechos que hemos conseguido para el colectivo LGTBI peligran” y ha añadido que “su entrada al gobierno de Castilla y León evidencia que el Partido Popular está dispuesto olvidarse de sus valores para conseguir el poder”.

Teresa Suárez ha señalado que “solo cuando gobiernan los socialistas avanzamos en derechos”. Y ha recordado la ley pionera en España que se aprobó en Balears para garantizar los derechos de las lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y también para erradicar la LGTBIfòbia. “Se está realizando un camino y conquistando derechos, pero dentro del colectivo todavía hay gente que se siente cuestionada por la sociedad, por eso tenemos que continuar trabajando para conseguir su aceptación”.

Por su parte, el cofundador de Chryssàlis, y padre de un niño transexual, Àlex Lucas ha expuesto que “antes del 2015 no nos cogían ni el teléfono, en la escuela no reconocían el derecho de nuestra hija a ser una niña y no obteníamos ayuda ni respuestas en ninguna parte; pero con el cambio de Gobierno en Baleares, se produjo también un cambio en este sentido y ahora solo encontramos facilidades”, ha dicho en referencia a trámites como cambiar el nombre de su hija del documento de identidad o conseguir la aceptación plena en el centro educativo.

En la misma línea, la cofundadora de Chryssàlis, y madre de un niño transexual, María Luisa Ortega, ha subrayado: “Tenemos que continuar celebrando el Día Internacional de la Visibilidad Trans para conmemorar todos los derechos logrados, pero también para reivindicar y luchar por todos los derechos que todavía nos quedan por conseguir porque todavía hay gente que no reconoce a una persona por su nombre sentido o su sexo sentido".