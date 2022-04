Més per Menorca ha denunciado en rueda de prensa que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, y el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, viajaron hasta Menorca para reunirse con representantes de Més, Podemos y PSOE para "dar la vuelta" al acuerdo que tenían. El vicepresidente del Consell Insular de Menorca y coordinador de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, ha relatado que el Govern llevó a cabo un "chantaje" para que la presidenta del Consell, Susana Mora, cambiara de opinión, y les pidió que hicieran lo mismo: "El Govern encargó una nota jurídica que no estaba firmada. La consellera Garrido nos la dio en papel, sin firmar, y nos dijo: si desconvocáis el pleno del lunes y nos dais tiempo para negociar, es decir, para rebajar la ley, esta nota no existe. Si no lo hacéis, entraremos por registro esta nota jurídica y la ley nace muerta". Maria ha afirmado que es "mentira" que exista un informe jurídico del Govern y que se trata de una nota jurídica "de urgencia" encargada por el Ejecutivo autonómico.

Esta misma mañana Més per Mallorca ha mostrado su apoyo y solidaridad con Més per Menorca y ha manifestado su voluntad de modificar el Estatuto de Autonomía de Baleares para "caminar hacia un mayor autogobierno en cada una de las islas". Así, defienden que se tiene que seguir avanzando hacia una mayor descentralización y apostar por un "federalismo interno". El líder de Més, Lluís Apesteguia, ha apoyado la decisión tomada por sus compañeros: "Todo el apoyo ayer, hoy y siempre, especialmente a raíz de la difícil decisión tomada como muestra de coherencia y compromiso con Menorca y su gente. Son imprescindibles para construir el país que queremos". Además, lamentan el "sucursalismo" del PSOE por la decisión de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, de desconvocar el pleno previsto para hoy, donde se tenía que aprobar la propuesta de Ley de Reserva de la Biosfera. Desde Més per Mallorca reivindican que, en el país que quieren construir, "los compañeros y compañeras de Más por Menorca tienen que estar, puesto que son los socios prioritarios": "Esperamos que se pueda reconducir la situación que se ha generado durante las últimas horas".