Un grupo de intelectuales, abogados y profesores presentaron ayer un manifiesto para reclamar una candidatura única «de país» para las Elecciones Generales que podrían tener lugar a finales de 2023, principios de 2024. El acto se celebró ayer en Can Alcover. Instaron mediante el manifiesto a Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi, Gent per Formentera, Ara Eivissa y a las candidaturas locales de carácter progresista y soberanista a iniciar conversaciones para hacerlo posible y conseguir por primera vez en la historia de Balears «un diputado de una formación que no tenga obediencia a un partido estatal».

Entre las personas que impulsan el documento destacan la escritora Maria Antònia Oliver, que firmó el escrito en noviembre antes de fallecer; el expresident del Govern Tòfol Soler, los profesores Gabriel Bibiloni, Nicolau Dolç, Climent Picornell o Felip Munar. También destacan los abogados Sebastià Frau y Toni Bennàssar, el actor Toni Lluís Reyes o el músico y escritor Isidor Marí. «Hacemos este llamamiento de cara a las elecciones generales y la mantendremos con firmeza y constancia hasta conseguir el objetivo de una voz propia en Madrid», concluyó el manifiesto en el que todos los ciudadanos se podrán adherir a través de una web. Durante la presentación en Can Alcover, sede la Obra Cultural Balear (OCB), los impulsores de la iniciativa aseguraron que han mantenido conversaciones con los partidos soberanistas y apuntaron que si es necesario se buscará un candidato de la sociedad civil para encabezar la candidatura unitaria. Entre otros argumentos, el manifiesto expone: «Como resultado de no disponer de un diputado propio en Madrid, la fuerza de la negociación de Balears es nula a la hora de distribuir los presupuestos estatales, decidir medidas sanitarias, aplicar un régimen fiscal o poder gestionar puertos y aeropuertos». También recuerdan que las islas son uno de los únicos territorios del Estado que nunca ha tenido un diputado propio en el Congreso y que las candidaturas por separado no han conseguido nunca representación en Madrid.