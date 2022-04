Coincidiendo con la polémica surgida por la conferencia organizada por la Facultad de Psicología de la UIB sobre el libro Nadie nace en un cuerpo equivocado, de Marino Pérez y José Errasti, programada para el pasado jueves y que fue suspendida in extremis a causa de las protestas que se produjeron en el campus por parte de distintas asociaciones LGTBI y de personas trans, la ministra de Igualdad, Irene Montero, publicó ayer un mensaje en su perfil de Twitter en el que aseveraba que «las personas trans, las personas LGTBI, no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos desde las instituciones». Montero no hacía referencia de forma explícita a dicha polémica pero se posicionaba de este modo, una vez más, a favor de los derechos de las personas trans, incidiendo en que «urge que la ley sea una realidad cuanto antes y que sea lo más ambiciosa posible».

La ministra de Igualdad no fue la única que se posicionó en Twitter. El Consejo General de la Psicología publicó un comunicado en la misma red social en el que mostraban su «más absoluta solidaridad y apoyo a los profesores José Manuel Errasti y Marino Pérez, que han visto vulnerados su derecho a manifestar su pensamiento y a defender su obra», y aseguraban sentir «sorpresa y estupefacción por la incapacidad de una universidad para preservar estas libertades que son esenciales para la vida universitaria». Las personas trans, las personas LGTBI, no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos desde las instituciones. Al contrario, urge que la ley sea una realidad cuanto antes y que sea lo más ambiciosa posible 🧵👇 — Irene Montero (@IreneMontero) 8 de abril de 2022 También la escritora Lucía Etxebarría, quien en multitud de ocasiones ha manifestado su postura contraria a la ley trans, quiso exponer su opinión sobre la polémica cancelación publicando en un tuit el mensaje: «Podemos, orgullosos de censurar presentaciones de libros. Este libro no atenta contra nada. Si no, no habría podido publicarse en una gran editorial. Como por vía judicial no tenéis ningún recorrido simplemente amenazáis. Matones». Seguidamente, daba todo su apoyo a los autores del libro. Unos hechos «lamentables» El área de la mujer de Esquerra Unida de Balears (EUIB) calificó ayer en nota de prensa como «lamentables» los hechos ocurridos en la UIB respecto a la presentación del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. Así, la coordinadora de dicha área, Isabel Vallés, aseveró que «la censura no puede ser nunca la vía para resolver el conflicto social y mucho menos la agresión». Por su parte, la organización PLIS. Educación, por favor igualmente manifestó su opinión a través de una nota de prensa, en la que deploraban «la cobardía del rector de la UIB al plegarse ante los matones de la cancelación». «El equipo rectoral sigue dando alas a los intolerantes al suspender la presentación de un libro aduciendo ‘razones de seguridad’», aseguraron.