Unos 4.000 funcionarios del Govern en un embrollo con Hacienda por un error

Los cerca de 4.000 funcionarios de servicios generales del Govern se han visto envueltos en un embrollo con Hacienda por un error de comunicación entre Función Pública y la Agencia Tributaria. En los borradores para realizar la declaración de la renta no figuran las retenciones por el rendimiento fiscal, lo que provoca que todas las declaraciones de estos empleados públicos estarán equivocadas en el caso de aceptar el borrador que les manda Hacienda.

Desde el Govern se les ha remitido un correo electrónico explicando la situación y advirtiéndoles a que esperen a aceptar el borrador para evitar males mayores.

La alarma se ha encendido entre los funcionarios y sus familias, ya que temen que por este error Hacienda les pueda penalizar o cuando menos la declaración de la renta le suponga tener que pagar una alta cantidad.

No obstante, la directora general de Función Pública, Carmen Palomino, indicó que el error estará solventado a partir del próximo lunes día 11. Según Palomino, el problema fue que desde el Govern se enviaron dos ficheros con los datos de las retenciones del Govern. El primero no era correcto y el segundo sí. La Agencia Tributaria cogió como bueno el primer fichero y en todas las declaraciones de la renta no se contabilizaron las retenciones de los empleados públicos.

Desde Función Pública aseguraron que este problema solo afecta a los funcionarios de servicios generales, los que están en la administración de las conselleries y creen que no a todos los cerca de 4.000 que trabajan en este departamento. Descartaron que tanto los docentes como los sanitarios se hayan visto afectados por esta problemática. Tanto los funcionarios de Educación como los empelados del IB-Salut tramitan por otra vía.