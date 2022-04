El fiscal sigue exculpando a la médica y el enfermo del hospital de Inca acusados de la muerte de Alpha Pam, el migrante senegalés que murió en Can Picafort por una tuberculosis sin tratar en 2013. En la última sesión del juicio, el ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que no aprecia ningún delito en la actuación de los sanitarios. La madre de la víctima, que ejerce la acusación particular, mantiene su petición de un año de cárcel y reclama una indemnización de 90.000 euros.

Durante la sesión de hoy de la vista oral han prestado declaración dos médicos forenses que practicaron la autopsia a Alpha Pam. Según han explicado, la muerte se produjo por las lesiones pulmonares causadas por la tuberculosis. Ambos han considerado "razonable" el diagnóstico de bronquitis con el que el migrante salió del hospital de Inca, al que acudió derivado desde el centro de salud de Can Picafort para realizar una radiografía, que no se llevó a cabo, con la que descartar o confirmar la sospecha de tuberculosis. Han explicado que los síntomas de ambas enfermedades son "muy similares". Los forenses han señalado que el protocolo fijado para casos de esta enfermedad infecciosa no se aplicó hasta que se practicó la autopsia. Los peritos han puesto de relieve también que en el centro de salud de Can Picafort no se puso en marcha este protocolo ni se decidió repetir la prueba a Alpha Pam cuando dio negativo.