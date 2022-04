Los autores del libro cancelado: "La terapia afirmativa se niega a indagar en las circunstancias del sufrimiento de las personas trans"

El catedrático Marino Pérez sostuvo ayer que tanto él como Errasti no niegan la transexualidad, «sino que tratamos de entender el sufrimiento, en particular en niños y adolescentes, comprender la disforia de género, y tratamos de entender de dónde viene. Nos preocupa que para ese sufrimiento solo se admita lo que se conoce como terapia afirmativa, que es la que conduce a la transición, y que este tipo de terapia se niegue a averiguar cuáles pudieran ser las circunstancias y de dónde viene ese sufrimiento. Nosotros tratamos de entenderlo y ver si la transición, que implica intervenciones médicas, es la primera solución o si acaso podría ser la última. Pensamos que debería haber antes un estudio del caso y a veces esperar antes de precipitar esas intervenciones que son irreversibles. Vemos a muchas personas [Pérez no aportó una cuantificación y expuso la dificultad de conseguir datos] que han transicionado y la transición no les ha solucionado el problema e incluso les ha añadido otros, y ahora se arrepienten».