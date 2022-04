La UIB sigue adelante con la presentación del libro acusado de transfobia

Entidades LGTBI del archipiélago como Ben Amics, la Llave del Armario o Balears Diversa denuncian y muestran su «repulsa» ante la presentación en la UIB de un libro que tildan de «transfóbico». La mecha se encendió ayer a partir de un comunicado de Ben Amics, donde señalaban que pese a haber contactado con el Rectorado, para éste «la actividad se ajusta a la normativa y no procede valorar su posible cancelación». Ante la negativa de suspensión por parte de la UIB, se han convocado dos concentraciones este mismo jueves frente a los lugares donde se presenta el libro objeto de la polémica, Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Errasti y Marino Pérez. La primera de ellas está prevista a las 12.30 en el edificio Guillem Cifre de Colonya, media hora antes de la conferencia de los dos profesores de la Universidad de Oviedo, y la segunda a las 18.30 ante la Casa del Libro.

La coordinadora técnica de Ben Amics, Jan Gómez, se mostró muy crítica con algunos de los términos empleados en el libro. «Por un lado, nos parece que el tratamiento jocoso de la cuestión no es el más apropiado porque entendemos que afirmaciones como que la identidad de género no puede ser como ir a elegir a un supermercado están totalmente fuera de lugar», señala. «Más allá de eso, no deja de ser un falso academicismo o transfobia escondida en un falso academicismo», sostiene. Porque para Gómez «no hay ningún argumento sólido científico, ninguna investigación» que respalde lo que proponen estos dos autores. «Lo que apuntan coincide con los mismos argumentos de siempre, los de la extrema derecha, los de Hazte Oír. Argumentos que acaban defendiendo que las personas trans no existen, que la existencia de las personas trans parte de un delirio colectivo, que es como ellos lo nombran hablando de la teoría queer, y que esto prácticamente está induciendo a hormonar a todos los niños y niñas en los colegios. Es la argumentación de siempre: los niños tienen pene y las niñas vulva y todo lo que se salga de ahí no nos cuadra. Además, en este caso refutado por Amelia Valcárcel [autora del prólogo], que sabemos que es una de las personas ha dado más bombo a lo del borrado de las mujeres y que más en contra ha estado de la ley trans», comenta Gómez de Ben Amics. «Lo vemos ahora también en el ámbito del deporte. Parece que, porque una nadadora trans ha ganado una medalla en natación femenina, las personas trans van a borrar de los podios a todas las mujeres. Es una argumentación sin sentido basada muchas veces en fake news. Como, por ejemplo, los casos de Londres, cuando se dijo que miles de adolescentes se estaban convirtiendo en hombres y se estaban hormonando. Se desmintió varias veces. Estas cuestiones, que no dejan de ser fake news y bulos, ahora vienen en forma de academicismo institucional respaldado por las mismas personas que estaban defendiendo que no se llevara a cabo la ley trans estatal. La persona que presentó este libro en Madrid fue Carmen Calvo, que dejó de ser vicepresidenta precisamente por la polémica que había conllevado este tema», recuerda Gómez. «Nosotros sostenemos que las personas trans son sujeto de derecho», defiende. Por otra parte, desde Ben Amics tampoco se entiende que la Cátedra de Género de una universidad pública «invite a dos hombres unisexuales a hablar de género y a hablar de identidades trans sin que en esa mesa de presentación participe de ningún modo una persona trans. Y volvemos además a la patologización: dos psicólogos tienen que venir a decir si somos lo suficientemente trans o cómo nos tenemos que comportar para ser buenas personas trans o cuáles tienen que ser nuestros derechos», apostilla. «Nos parece un despropósito. Cualquier persona que abra el libro va a ver que es un insulto bastante flagrante hacia las personas trans, su dignidad o hacia cualquier persona en general y su inteligencia», concluye.

El vicerrector de Planificación Estratégica de la UIB, Marcos Nadal, confirmó que el acto con los dos profesores de Psicología de la Universidad de Oviedo sigue adelante. «Este acto lo organiza la Facultad de Psicología, órgano competente para organizar actos académicos, por lo que es una actividad legítima», indicó. «Es un acto académico, no un mitin político o ideológico. Y lo protagonizan dos personas con una amplia trayectoria en su ámbito de conocimiento», apunta. «Leyendo el libro y también viendo que esta publicación, al menos así nos consta, no ha sido objeto de denuncia o de condena jurídica, mantenemos el acto porque está en el marco de la legalidad y porque la universidad es un espacio de pensamiento crítico y de debate», considera. Para Nadal, el acto va a seguir las reglas del debate académico, «por eso no lo podemos cancelar ni debemos hacerlo». Por otra parte, recordó que la conferencia de las 13 horas estará abierta a todo el mundo, «y habrá un turno de preguntas para plantear cuestiones y criticar si se quiere. La universidad es un espacio de generación de conocimiento y éste se consigue a través de la crítica, es su motor», subraya. «Ben Amics y todas las entidades están invitadas, por supuesto, y también tienen derecho a protestar. Además he hablado con la presidenta de Ben Amics y les he propuesto que organicen una conferencia sobre el mismo tema y bajo las reglas académicas otro día en el mismo espacio», refiere. Por último, el vicerrector señaló que la universidad debe permitir el debate académico, «pero eso no implica que la universidad haga suyas las ideas o que sean sus posiciones. La universidad lo que debe garantizar es que las puertas del debate estén abiertas y recuerdo que es un lugar donde confluyen muchas sensibilidades distintas», concluye.

La profesora de Psicología de la UIB e investigadora del grupo Estudios de Género, Esperança Bosch, quien también presentará hoy el acto, señaló que éste «será un debate»: «Las amenazas de boicot no harán que otros tengan más razón. Espero que se hayan leído el libro, porque éste no ataca a las personas trans en absoluto. Sí es crítico con la teoría queer, pero es que podemos serlo siempre que pongamos argumentos sobre la mesa», considera. «La teoría queer es una teoría, no un dogma de fe, y podemos discutir sobre ella con argumentos, nunca con insultos ni amenazas. Y creo que no se pueden permitir estos intentos de boicot porque es impedir que otras personas que quieran participar del debate puedan hacerlo», dice.

Més y Podemos se posicionan

Tras la polémica, el portavoz de Més en el Parlament, Miquel Ensenyat, reiteró el compromiso de la formación con la comunidad trans. «El marco legal es claro y no podemos ir hacia atrás en este tema. Hay que continuar avanzando para ganar en dignidad y respeto hacia todo el mundo». Por su parte, Lucía Muñoz, secretaria de Feminismos de Podemos Balears, fue más contundente , pero su opinión contrastó y estuvo en las antípodas de la del ministro Subirats, quien precisamente forma parte de la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno: «Es inaceptable que nuestra universidad pública ampare actos que solo pretenden dañar la dignidad de las personas trans», dijo Muñoz. Asimismo, pidió a la UIB que considerara si esta charla respeta la ley LGTBI de Balears. «Tenemos la obligación moral y legal de proteger a todas las personas que son señaladas por discursos de odio», finalizó.