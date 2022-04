Las personas que han protestado esta mañana a las puertas del Cifre de Colonya en la UIB invitaron a abandonar la universidad a algunas de las asistentes a la presentación del libro, que al conocer la cancelación del acto salieron a hablar y también grabar con el móvil a varios de los allí concentrados. “Nuestros derechos no son un debate”, le espetaron a Rosa Maria Hernández, exprofesora de la UIB. “Yo he venido porque quiero escuchar a estos señores. Estoy leyendo el libro y no me parece tránsfobo. Yo no lo soy y además he trabajado con personas trans también”, explica. Durante el tiempo que tuvo lugar la concentración, los manifestantes no permitieron que los asistentes a la charla entraran de nuevo al edificio Guillem Cifre. “Mi vida no es una teoría”, han clamado. “Esto no es una conferencia, estos señores lo que practican es un discurso del odio”, le contestan a Rosa Maria.