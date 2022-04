El pasado 28 de marzo, el Consejo Interterritorial de Salud, estableció nuevos criterios de gestión de la pandemia, eliminando las cuarentenas de todos los positivos y contactos estrechos, excepto si son personas vulnerables y sanitarios.

Aun así, hay muchas situaciones diferentes en las que te puedes encontrar, por ello te compartimos la lista de los diferentes tipos de exposiciones para saber qué hacer al respecto:

Tengo síntomas compatibles con la covid-19

Los síntomas más comunes son los siguientes: fiebre, tos, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza y cansancio. Si son graves o eres una persona vulnerable, tendrás que hacerte una prueba diagnóstica:

En el Servicio de Salud, puedes pedir cita en este enlace.

En centros sanitarios privados.

En las farmacias adheridas al convenio con el Servicio de Salud, supervisados por el farmacéutico.

Todos ellos son válidos para solicitar una baja laboral en el caso de dar positivo. Los test de antígenos de autodiagnóstico hechos en casa no se aceptan para tramitar bajas laborales.

Si tienes síntomas leves o eres asintomático ya no podrás solicitar una prueba diagnóstica en centros sanitarios y no tendrás que aislarte.

He dado positivo y soy asintomático o tengo síntomas leves

Si has dado positivo y tienes síntomas leves o eres asintomático, ya no tendrás que aislarte en casa. Lo que tendrás que hacer es:

Extremar las precauciones y reducir las interacciones sociales durante los diez días posteriores al contacto. Si tienes que estar en contacto con personas vulnerables, lleva mascarilla FFP2 en espacios cerrados cuando interactúes con gente y evitar aglomeraciones.

durante los diez días posteriores al contacto. Si tienes que estar en contacto con personas vulnerables, lleva mascarilla FFP2 en espacios cerrados cuando interactúes con gente y evitar aglomeraciones. Vigilar los síntomas (fiebre, tos, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, cansancio) por se agravan.

He dado positivo y soy una persona de riesgo

Si eres mayor de 70 años, estás embarazada, tienes síndrome de Down, tienes inmunodepresión o estás en tratamiento con fármacos inmunosupresores, no estás vacunado o tienes una sola dosis, eres receptor de trasplante de órgano sólido o médula ósea, estás en tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal, estás en tratamiento con quimioterapia o radioterapia o tienes enfermedades como fibrosis quística, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad respiratoria crónica, diabetes, enfermedad neurológica crónica, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal o tienes patologías crónicas graves, eres una persona vulnerable, por lo que sí deberás hacer cuarentena.

También tendrás que aislarte si eres personal sanitario o socio-sanitario.

Después de dar positivo, regístrate como persona vulnerable o personal sanitario y solicita seguimiento clínico a través de este enlace. Si te preocupa tu estado de salud, llama a Infocovid (900 100 971) y si te encuentras con síntomas de más gravedad, llama al 061.

Si has dado positivo con un test hecho en casa, tendrás que pedir cita al IbSalut para que te hagan un antígenos y poder solicitar la baja laboral. Puedes hacerlo a través de este enlace. Tras dar positivo, estos son los pasos que debes seguir:

Aislamiento: Tendrás que aislarte y quedarte en casa durante un mínimo de siete días desde que empezaste a tener síntomas y hasta que hayan pasado, al menos, tres días después de que acaben. En el caso de no tener síntomas, pero haber dado positivo, tendrás que estar aislado siete días desde el positivo.

No salgas de casa, vayas al trabajo, a la escuela o a lugares públicos. No viajes en transporte público ni taxis. Trabaja en casa si te encuentras bien. No recibas visitas. Si es madre lactante, es aconsejable mantener la lactancia materna, aunque deberás llevar mascarilla para estar cerca de tu bebé y lavarte bien las manos antes de tocarlo. Quédate en una habitación con la puerta cerrada. Evita usar espacios compartidos. Ventila los espacios. Utiliza un baño que no use nadie y si no es posible, desinfecta las zonas que toques. Desinfecta todas las superficies que toques. No compartas toallas. Lávate las manos a menudo. Tapate la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar y deséchalos inmediatamente.

Pasados los siete días : después del aislamiento deberás extremar las precauciones y reducir las interacciones sociales, siempre usando mascarilla y evitando el contacto con personas vulnerables.

: después del aislamiento deberás extremar las precauciones y reducir las interacciones sociales, siempre usando mascarilla y evitando el contacto con personas vulnerables. No es necesario hacerse una prueba diagnóstica al acabar el aislamiento , excepto si eres un profesional del ámbito sanitario o sociosanitario.

, excepto si eres un profesional del ámbito sanitario o sociosanitario. Las familias con niños escolarizados tienen que comunicarlo al centro.

Informa a tus contactos estrechos para que extremen las precauciones.

Soy contacto estrecho, ¿qué tengo que hacer?

Si alguien con el que has estado te informa de que ha dado positivo en un test de covid, serás contacto estrecho solo si has estado a menos de 2 metros más de 15 minutos (acumulados durante 24 horas o seguidos) con un positivo y si has compartido espacio durante el periodo comprendido entre los dos días anteriores al inicio de los síntomas o de la prueba diagnóstica positiva y el final del aislamiento.

Si cumples estos dos requisitos, eres contacto estrecho y no tienes que hacer cuarentena aunque no estés vacunado. Aun así, debes:

Extremar las precauciones y reducir las interacciones sociales durante los diez días posteriores al contacto. Tienes que estar en contacto con personas vulnerables, llevar mascarilla FFP2 en espacios cerrados cuando interactúes con gente y evitar aglomeraciones.

durante los diez días posteriores al contacto. Tienes que estar en contacto con personas vulnerables, llevar mascarilla FFP2 en espacios cerrados cuando interactúes con gente y evitar aglomeraciones. Vigilar los síntomas (fiebre, tos, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto, dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, cansancio).

Las personas escolarizadas podrán seguir yendo a clase, ya que se aplican las mismas normas que para el resto.

Soy contacto estrecho y persona de riesgo

En este caso tendrás que solicitar una prueba diagnóstica entre el 3º y el 5º desde el último contacto con el positivo, sobre todo si eres mayor de 70 años, estás embarazada, tienes síndrome de Down, tienes inmunodepresión o estás en tratamiento con fármacos inmunosupresores, no estás vacunado o tienes una sola dosis, eres receptor de trasplante de órgano sólido o médula ósea, estás en tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal, estás en tratamiento con quimioterapia o radioterapia o tienes enfermedades como fibrosis quística, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad respiratoria crónica, diabetes, enfermedad neurológica crónica, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal o tienes patologías crónicas graves. También si eres cuidador de una persona vulnerable o si trabajas en centros sanitarios o sociosanitarios.

En el caso de presentar síntomas compatibles con la covid-19, deberás hacerte una prueba diagnóstica que puede ser:

En el Servicio de Salud, puedes pedir cita en este enlace.

En centros sanitarios privados.

En las farmacias adheridas al convenio con el Servicio de Salud, supervisados por el farmacéutico.

Todos ellos son válidos para solicitar una baja laboral en el caso de dar positivo. Los test de antígenos de autodiagnóstico hechos en casa sirven para constatar si tiene o no la enfermedad, pero no se aceptan para tramitar bajas laborales.

Soy positivo y necesito pedir la baja laboral

Si te has hecho una prueba a través de los Servicios de Salud, centros sanitarios privados o en farmacias adheridas al convenio con el Servicio de Salud y te la ha supervisado el personal, puedes pedir directamente la baja a través de este enlace.

Si la prueba ha sido un test de antígenos de autodiagnóstico hecho en casa, tendrás que pedir cita en un centro sanitario para confirmarlo, puedes pedir cita a través de este enlace.