La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, aseguró ayer que «la viñeta retirada de una exposición en la Estación Intermodal de Palma quería poner de relieve, desde un punto de vista crítico, los micromachismos, no polemizar».

La consellera aclaró que la viñeta se ha retirado porque «todo y que esta no pretendía dirigirse a la judicatura en general, sino a un caso en concreto, si la judicatura en sentido amplio no se siente bien representada no hay problema en quitarla de la exposición» e insistió en que «la única pretensión de la exposición era, desde un punto de vista crítico, poner de relieve tanto los abusos sexuales que tienen lugar, como los micromachismos que ocurren».