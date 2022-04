Ernesto Ekaizer: «Juan Carlos I no volverá a pisar Marivent»

Ernesto Ekaizer (Argentina, 1949), sentado en la cafetería del hotel en el que se aloja en Palma, juega a la respuesta múltiple. Por cada pregunta se sume en un minuto de silencio, e insiste en elegir los términos precisos para hablar de asuntos delicados. Sin embargo, podría hablar durante horas acerca de batallas políticas, corrupción y, ante todo, sobre la crisis de la monarquía española, que desgrana en el nuevo libro que ha venido a presentar: El Rey al desnudo.

¿Juan Carlos I volverá a pisar Marivent?

Es muy difícil vaticinar el futuro. Pero creo que Juan Carlos ha dicho claramente que se va a quedar en Abu Dabi. Vendrá a España, como mucho, a visitar a algunos de sus amigos. Pero no volverá a pisar Marivent.

¿Corinna podría llegar a un acuerdo con el rey emérito para evitar el juicio?

En un procedimiento civil, teóricamente ambas partes pueden llegar a un pacto. Y tendría sentido, no solo para sortear el juicio, sino para evitar todas las pruebas previas que saldrán a la luz. Pero ese acuerdo implicaría pagar muchos millones. Corinna todavía no ha cuantificado la indemnización que pide, pero por la lista de daños y perjuicios que enumera, diría que reclamará una cifra de dos dígitos de millones. Veo muy difícil que lleguen a un acuerdo de esa medida. Lo que puede hacer Juan Carlos I es dilatar el proceso judicial indefinidamente en la Corte de Apelaciones.

¿Qué hay que hacer con un rey que delinque?

Ese mismo debate plantearon los padres de la Constitución. Y lo resolvieron de un plumazo. Ya lo advirtió Óscar Alzaga: si se diera el improbabilísimo caso de que un rey delinque, estaríamos ante el ocaso de la institución monárquica.

¿Felipe VI devolverá la imagen de la Casa Real que tanto devaluó su padre?

Felipe VI trata de levantar un muro para reconstruir la monarquía al margen de los escándalos. Pero nunca volverá a ser lo mismo. Juan Carlos I era un gran relaciones públicas, tenía mucha capacidad de comunicación, a diferencia de su hijo. Por ejemplo, en el discurso que hizo el 3 de octubre de 2017, después del referéndum en Cataluña, Felipe VI solo echó más leña al fuego. Habló como capitán del ejército, no como el Rey de España. Fue un error en un momento decisivo. Podría haber jugado un papel de árbitro, y no lo hizo. Juan Carlos I jamás hubiera hecho ese discurso.

¿La Fiscalía del Supremo cerró en falso la investigación del rey?

No es que se cerrara en falso. Es que hubo un encubrimiento, que es todavía más grave. La Agencia Tributaria miró para otro lado sin ni siquiera abrir una inspección. No se le trató como un ciudadano normal. En España, el concepto de inviolabilidad es el que es.

¿A Villarejo le quedan balas en la recámara?

Él dice que sí. Para Villarejo, Juan Carlos I ya está amortizado, pero Felipe VI y Letizia no. En la pieza ‘Pintor’ hay un informe sobre una grabación de Ana Rosa Quintana, Eduardo Inda y el ex comisario con supuesto material íntimo de ambos reyes. Él mismo pidió incorporarla al sumario, lo que fue rechazado.

¿Feijóo supone un cambio de era política en España?

Desde luego tiene un acervo y una experiencia que supera con creces a la de su predecesor. Además, hay una cierta expectativa de que llegará a un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero no supone una renovación ni encabeza una nueva línea en el PP. Solo evidencia que Casado y García Egea han sido un desastre sin paliativos.

¿Regenerará el partido al estilo de Aznar, o será un líder efímero como Casado o Hernández Mancha?

Feijóo tiene mucha experiencia política a nivel gubernamental. Pero no juega un papel crítico con la corrupción. Y hay un recurso muy importante en la Fiscalía sobre el caso Kitchen, que alega que el juez ha puesto una línea roja sobre el PP. Ahora, la Sala de lo Penal tiene que decidir si reimputa a Cospedal. Yo no sé si han estado esperando para no interferir en la elección del nuevo líder, pero ya están tardando demasiado. También hay que ver qué pasa con Esperanza Aguirre. Este tipo de problemas son los que se va a encontrar Feijóo. Es una interesante carambola que la presunta corrupción de Ayuso le haya colocado donde está.

¿Qué recorrido le ve a la denuncia por el contrato del hermano de Ayuso?

Tiene pinta de ser una actividad delictiva y de tráfico de influencias. De ahí a que se pueda demostrar hay un largo trecho. No le veo ningún recorrido, pero me puedo equivocar. La fiscal europea Concha Sabadell, al parecer, sí lo ve.

¿Qué le parece el ascenso a medida de Dolores Delgado a Fiscal de la Sala del Supremo?

Ya lo intentó hacer por la vía reglamentaria, estando María José Segarra, y no salió. Ahora lo ha hecho modificando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es vergonzoso que en un proyecto de ley concursal, que regula las subvenciones a las empresas, se cuele una enmienda que nada tiene que ver. Cuando lo hacía el PP, todo el mundo lo criticaba. Si lo hace el PSOE y Unidas Podemos, nos lo tomamos con más tranquilidad. Dicen que la fiscal general asciende para reforzar la lucha contra la corrupción. La verdad, me recuerda a la ‘neolengua’ de la que hablaba Orwell.

¿Cómo ve a Francina Armengol respecto a otros barones socialistas?

Apostó por Sánchez en un momento delicado, y la historia demuestra que no se equivocó. Hubo una gran campaña mediática para intentar derrocarla que no triunfó. Ahora ha entrado en una normalidad institucional, aunque ha habido intentos de vincularla con algún caso de corrupción. Veremos si le afecta en las próximas elecciones. Debo decir que tuvo la valentía de presentar mi libro Cataluña, año cero.