Juan Lobato: «Ayuso echa a 6.000 sanitarios el día que Armengol pone 18 millones»

¿El fichaje de Ortega Cano por Ayuso es una broma?

Forma parte de una estrategia que es vender humo y ganar el titular del día para esconder la falta de solvencia y de gestión que tiene el Gobierno de Madrid. Esa estrategia la tienen que alimentar cada día con un titular y ese titular ha sido el del torero estrella.

¿Le sigue enviando cartas a Isabel Díaz Ayuso?

Esta misma semana le he enviado una carta para tratar de poner en marcha un plan de choque. Le propongo reducir el precio de la gasolina en 3,5 céntimos más en Madrid, un plan de transporte público y financiar todo eso con los 1.200 millones que recibimos en Madrid con el impuesto de hidrocarburos y electricidad.

¿En alguna respuesta a sus cartas le ha explicado el contrato de su hermano?

Esa carta también se la he enviado y no me ha contestado Isabel Díaz Ayuso.

¿Usted cree, como la Fiscal y exministra socialista Dolores Delgado, que en el contrato del hermano de Ayuso no existe malversación?

Eso le corresponde a la Justicia dirimirlo. Nosotros hemos hecho lo que nos correspondía. Al tener conocimiento por la confesión de la propia presidenta de que su hermano se llevó 283.000 euros, lo llevamos a la Justicia para que actuara si correspondía y centrarnos en la fiscalización política. Esta fiscalización ha sido un fracaso debido a que la presidenta ni ha constituido la comisión de investigación ni comparecido en el Parlamento. Lleva escondida mes y medio sin dar la cara.

¿Cómo explica que Pablo Casado denunciara una presunta corrupción y sea el que haya tenido que marcharse, mientras Ayuso afiance su liderato? ¿Esto solo ocurre en Madrid?

(Ríe) Yo no diría que haya reforzado su liderato, al revés. Creo que ha tenido un desgaste muy importante en sectores de población más moderados que ya castigaron la corrupción en 2019 y ahora también la van a castigar. Es sorprendente que Casado diga por la mañana que le parece falto de ejemplaridad el contrato del hermano de Ayuso, media hora después la presidenta lo confiese y sea Casado quien se marcha. Así es el PP. Un partido que pone por encima proteger a quien presuntamente es corrupto en vez de quien persigue la corrupción y así nace Feijóo, pactando con Ayuso tapar la corrupción.

¿Feijóo debe ir con cuidado?

Debería. Ayuso es una caja de bombas permanente que tendrá en el piso de abajo de Génova.

El PP carga contra Armengol poniendo de ejemplo la bajada de impuestos de Ayuso.

Yo les explicaría a los ciudadanos de Balears lo que es la bajada de impuestos de Ayuso. Dice que se los baja a todos, pero en realidad al 90% de la población que gana entre 12.000 y 60.000 euros solo se los baja 11 euros. Al 1,2% de las mayores rentas les da un cheque regalo de 4.500 euros.

¿Le ha dicho a Armengol que no aplique la receta Ayuso?

Hemos tenido una reunión con Francina Armengol sobre sanidad. Lo que necesitamos en Madrid es lo que está haciendo el Govern. Hoy Francina presentaba un plan de 18 millones para luchar contra las listas de espera y el mismo día en Madrid se despide a 6.000 sanitarios que serían imprescindibles para reducir las listas de espera de 800.000 madrileños. En Madrid necesitamos el modelo Francina.

Usted dijo que el PSOE se había desconectado de la sociedad.

Lo dije después de sacar el peor resultado de la historia en Madrid. A mi juicio se había producido una desconexión entre la mayoría demócrata y progresista y el PSOE. Esa desconexión ha sido por falta de empatía, de no estar presentes en los colectivos sociales y no adelantarse en una comunidad que cambia muy deprisa. Estamos recuperando esta empatía y abriendo el partido en canal a los ciudadanos.

¿Ha venido a unirse al eje mediterráneo socialista de Armengol, Illa y Puig?

Vengo a aprender y apoyar. Aprender del Govern de Balears que está haciendo muchas cosas bien y debemos aplicarlas en Madrid. Y a darles el apoyo del PSOE madrileño. Es importante que en un partido federal las distintas federaciones tengamos relación de trabajo permanente y conjunto.