Mallorca puede seguir prosperando de la mano del turismo gracias a factores como la regeneración, la transformación digital, la sostenibilidad y la economía circular. La competitividad turística de las islas es alta pero debería ser sostenible en el tiempo desde una perspectiva de progreso. Para conseguirlo hay que dejar de usar las formas de funcionamiento actuales, dar paso a la digitalización, que permite conocer al turista, y redefinir las reglas del juego. Esta es una de las principales conclusiones del Foro Tendencias celebrado ayer en el Club Diario de Mallorca, en un acto patrocinado por RIU Hotels, CaixaBank y Fundació Mallorca Turisme con la colaboración de HOGRUP.

Bajo el título Digitalización, Competitividad y Regeneración en el sector turístico, esta cita permitió realizar una radiografía profunda del papel de la tecnología en la prosperidad turística balear. El acto, moderado por la coordinadora del Club DM, María Jesús Riera, tuvo lugar en formato presencial y pudo seguirse por streaming a través del facebook de Diario de Mallorca y en twitter con el hashtag #TendenciasDM22.

La directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, abrió la jornada resaltando que pese a los momentos complicados que vivimos, el sector turístico balear es «luchador» y será capaz de encarar una nueva etapa basada en la economía circular para ser más competitivo.

A continuación, intervino Diego Hernández, director de Hotels&Tourism de CaixaBank. Remarcó la apuesta de esta entidad financiera para apoyar a las empresas turísticas mediante la creación de Hotels&Tourism, que desde su creación hace cinco años ha aumentado los créditos a este sector. De ese modo, ha pasado de los 1.500 millones en el período 2016-2017 a los 2.300 en 2018-2019. En plena pandemia en 2020 concedió 2.500 millones y aumentó a 2.600 en 2021. Tal como resaltó Hernández, «es fundamental estar cerca del sector, sobre todo con las Pymes». En este sentido, recordó que será esencial aprovechar los fondos europeos Next Generation para avanzar hacia la digitalización como herramienta para avanzar hacia la competitividad turística.

La ponencia de Álex Rayón, vicerrector de la Universidad de Deusto, que se transmitió por videoconferencia, titulada La Digitalización clave para llegar al cliente, ayudó a entender que el perfil del turista ha cambiado gracias a la tecnología: «Nos enfrentamos a un nuevo cliente multicanal». Pese a que los avances tecnológicos nos dan la capacidad de conocer el perfil de un turista cada vez más exigente y personalizar la experiencia, Rayón reconoció que posicionar nuestra imagen de marca en la red es más complicado por la enorme variedad que existe desde los clásicos buscadores pasando por las redes sociales y la mensajería instantánea. «Competimos por la atención del cliente, por la relación directa entre la marca y el turista y eso nos obliga a redefinir las reglas del juego dirigidas a un turista que tiene otras necesidades», puso de relieve el experto en el mundo digital.

Rayón mencionó la importancia de los mercados digitales que permiten al sector turístico diseñar el producto a través de los datos que va dejando el turistas por las redes. «La tendencia actual es un consumo medio digital de tres horas diarias en las redes sociales. Debemos permanecer donde está la atención del cliente», resaltó Rayón. Al mismo tiempo explicó que la tendencia del futuro es el llamado metaverso, esos mundos digitales donde la gente tiene una identidad digital, esa realidad paralela como la del videojuego «por la que cada vez apuestan más las grandes marcas».

Los asistentes, además, pudieron saber de qué manera Balears es capaz de avanzar hacia el bienestar con la ponencia de Antoni Riera, presidente de la Fundación Impulsa, sobre Balears y su liderazgo turístico. Riera sostuvo que para conseguir la prosperidad hay que apostar por lo que denominó «trinomio ganador» formado porla transformación digital para crear más valor; la economía circular y la regeneración.

Riera argumentó que las islas tienen potencial para crecer desde un punto de vista cualitativo. «Es erróneo centrar el debate en la intensidad turística, en el número de turistas que somos capaces de acoger, y hablar más de nuestro potencial de prosperidad», lamentó el experto.

Potencial turístico

Riera basó su argumentación en datos estadísticos. Aseguró que Balears ocupa la sexta posición en potencial turístico y sigue en el top 10 si tenemos en cuenta lo que denominó como las doce cartas que marcan la competitividad turística incluyendo cerca de 90 indicadores en 315 regiones del mundo. En el rango de intensidad turística las islas se encuentran en tercer lugar por detrás de Antalya (Turquía) y Londres. «Es falso asegurar que conseguiremos mayor competitividad si disponemos de más plazas turísticas».

El analista detalló que el archipiélago mantiene su liderazgo basado «en unas cartas manoseadas como el elevado número de plazas, las infraestructuras y un uso intensivo de los recursos naturales». Y lanzó una advertencia: «Trabajar solamente sobre esas cuarto cartas es erróneo y no nos llevará al progreso. Hay que complementarlas con otra variables para seguir situándonos en el top 10 del liderazgo turístico».

Según Riera, «la competitividad turística de las islas es muy alta pero debería ser sostenible en el tiempo desde una perspectiva de prosperidad y no con las formas de hacer de antaño».

Las claves para conseguir la prosperidad turística, en opinión de Riera, consisten en apostar por la innovación para ser más eficientes; la sostenibilidad; la economía circular; reinterpretar el liderazgo porque el mundo avanza hacia un escenario nuevo y dejar de ser intensivos en el uso de los recursos. «El turismo es el mejor motor de progreso de Balears pero debe ser regenerativo», concluyó.

La reflexión de este analista dio paso a un coloquio sobre Regeneración y Mayordomía en el que intervinieron Antoni Munar, consultor; Marcial Rodríguez, consejero delegado del Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç y Miguel Reynés, CIO de RIU. Moderado por la coordinadora del Club DM, María Jesús Riera, el debate comenzó analizando que cambios supondrá la digitalización en los próximos diez años en materia turística. Miguel Reynés recordó que RIU fue uno de los primeros en ofrecer servicio wifi y eso propició la transformación digital en todos sus establecimientos. Después le siguieron las aplicaciones para sustituir el papel y realizar las operaciones digitales y la inteligencia artificial, entre otros. El director de Sistemas y Tecnología de RIU Hotels aseguró que en los próximos diez años el avance tecnológico será más exponencial y puso como ejemplo el denominado metaverso con un mundo digital paralelo que ya no tiene freno.

Marcial Rodríguez, por su parte, lamentó que este proceso de digitalización no se esté produciendo con la misma intensidad en todos los ámbitos del sector turítico. «A quince días de comenzar la Semana Santa no tenemos la playa preparada en Cala Millor en una comunidad que promociona el sol y playa». Tal como resaltó Rodríguez, «llegamos a la parálisis por un exceso de análisis. Sabemos el qué, el cómo pero no la forma de conseguir que cinco administraciones se pongan de acuerdo. Llevamos cinco años planteando un proyecto y no hemos conseguido nada».

Por ese motivo, argumentó que «falta una buena gobernanza que permita la generación de valor y una mejor competitividad». También puso sobre la mesa el concepto de «mayordomía» que definió como «una forma de ética que gestione el ámbito turístico». Para Rodríguez resulta esencial «repensar lo que tenemos y conseguir que nuestra comunidad sea un buen lugar para vivir y para visitar». Y el paso más importante, en su opinión, es entender que la «sostenibilidad es básica para la prosperidad. Entretanto, el consultor Toni Munar, resaltó la necesidad de crear una plataforma digital que permita dar a conocer las islas y sus posibilidades en su conjunto además de conseguir que toda la sociedad se implique en la mejora de la competitividad.

La jornada concluyó con la intervención de Andreu Serra, conseller de Turismo del Consell de Mallorca. Durante su intervención destacó la potencialidad turística de Balears y resaltó la oportunidad que tienen las instituciones para trabajar en la mejora de la gobernanza. En este sentido, recordó que el Consell de Mallorca ha asumido las competencias en la promoción y gestión turística y eso ha supuesto un importante paso hacia la regeneración turística. Puso en valor la importancia de regenerar toda la cadena de valor turística y lo que denominó como «nuevo concepto de turista y un turismo sostenible». Recordó que la llegada de los fondos europeos Next Generation serán un gran paso para avanzar hacia la digitalización. Al final del acto se sirvió un cóctel en los jardines de este rotativo.