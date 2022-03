Mercapalma recibe el 90% de camiones tras el acuerdo del Gobierno con los transportistas

Cierta sensación de alivio pudo vivirse ayer entre los mayoristas de Mercapalma. Según el gerente del mercado, Jeroni Barbón, el flujo en la llegada de camiones alcanzó ayer el 90%. «La situación ha mejorado y podemos decir que es de normalidad y hay tranquilidad», señaló. El gerente aventuró que «tendrá poco efecto» el paro de transportistas previsto para el lunes y convocado por la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, una huelga que finalmente mantienen debido «a la nula respuesta de medidas inmediatas por parte del ministerio».

El flujo normal del transporte en las islas no se alcanzará hasta dentro de «tres o cuatro semanas», predice el presidente de la Agrupación de Transportes de Mercancías de Balears-FEBT, Ezequiel Horrach. «Nosotros no vamos a parar el lunes, seguiremos con lo acordado y con lo que dijimos el jueves tras el acuerdo con el Govern. Pienso que no es un buen momento para según qué protestas, pero respeto a quien quiera hacerlo», señala. «No pararemos, somos la mayoría, y tenemos que ser responsables y todos están conmigo», agrega. «La gran mayoría vamos a trabajar el lunes», sostiene. Pese al bloqueo de doce días, Horrach asegura que ya se están moviendo más camiones por la península. «Y cada vez van llegando más mercancías. El problema es que hay fábricas a las que les falta materia prima y por eso hay algún tipo de mercancía que va a tardar más, en concreto lo que nosotros llamamos producto seco, como recambios de automóvil o barcos, muebles, cosas que no son tan básicas como la alimentación. En esta no vamos a fallar», indica. «Todo se irá normalizando, hasta las navieras se han ofrecido a poner más barcos para Balears para que todo se acelere», comenta. «En la construcción no sé exactamente qué producto está faltando, pero haremos lo posible para ponernos al día, no queremos alarmismo porque hemos llegado a un pacto sobre el que hay que trabajar».

En cuanto al acuerdo nacional alcanzado la madrugada del jueves al viernes, fuentes cercanas a la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT), cuyos asociados acordaron no secundar la huelga del lunes, apuntaron que todavía lo están estudiando y que les falta por aclarar algunos puntos.

Por su parte, la asociación de transportistas de PIMEM, ASTAM, da por buena la propuesta de Madrid para paliar los efectos negativos que está provocando al sector del transporte la subida de los carburantes. Para Jeroni Valcaneras, portavoz de la asociación, una de las medidas más importantes aprobadas «de la que apenas se habla, porque todo se está centrando en los 20 céntimos de bonificación por litro de combustible, es que se ha acordado un cambio legislativo para la cadena alimentaria que nos permitirá repercutir los costes en el cliente cuando haya modificaciones de precios. Lo que nos está pasando ahora es que el sector del transporte está trabajando por debajo de los costes y eso conduce a la desaparición de empresas», expone.