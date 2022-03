Bernat Nadal: «El tema de la venta de viviendas a extranjeros es un globo inflado»

Releva a Marta Vall-Llosera hasta mayo de 2023, cuando habrá elecciones. ¿Presentará candidatura?

Sí. La intención es continuar porque un año de trabajo da para poco y el legado que nos ha dejado Marta requiere dedicación y continuidad. Presentaremos candidatura y esperamos dar motivos para la reelección.

Los promotores entienden por asequible una vivienda de cien metros cuadrados entre 250.000 y 300.000 euros. ¿Eso es asequible?

Asequible es lo que se pueda pagar. Lo deseable es que una vivienda sea confortable, con unas condiciones mínimas. No sé si tienen que ser de 200, 100 o 50 metros cuadrados, depende del modelo de familia que sea, hoy en día es muy diverso. Asequible es que se pueda pagar y que tenga unas condiciones mínimas de confort y habitabilidad.

¿Hay que hacer viviendas más pequeñas en edificios de más alturas?

Las voces más autorizadas dicen que tenemos que ir a densidades más elevadas. Si los pisos tienen que ser más pequeños, dependerá de las necesidades de cada usuario.

¿Balears tiene que limitar la venta de viviendas a extranjeros?

Es un tema complicado. Se tendría que estudiar si la compra de viviendas por parte de extranjeros tiene tanta incidencia como se pretende. Antes de lanzar según qué afirmaciones se tendría que tener una base técnica basada en datos. Por lo poco que sabemos es un globo inflado, no una realidad. Aunque sí hay un debate sobre la mesa.

Si así fuera los arquitectos se quedarían sin una parte importante de sus clientes.

No tanto. La profesión va cambiando y no solo pensamos en nuevas viviendas, hay que ir hacia un tema muy importante como es la rehabilitación y el reaprovechamiento de lo que tenemos construido. Por tanto, nuestra preocupación no es tanto la pérdida de clientes extranjeros, sino avanzar en un cambio de modelo y dirigirnos a algo que ya nos están pidiendo desde Europa, que es potenciar la rehabilitación y la mejora en la eficiencia energética.

Balears recibirá 26 millones de euros de Europa para rehabilitación de edificios residenciales. ¿Esas ayudas han llegado? ¿Se están gestionando con agilidad?

Esas ayudas ya están aquí. De momento solo tenemos conocimiento de un plan que ha salido adelante y otro que está en marcha. Necesitamos más velocidad para que esto pueda tirar adelante. La gente no entendería que esto no pueda salir adelante por un tema de burocracia. Nos preocupa el orden en el que están saliendo las cosas y cómo están saliendo.

Dieciséis meses de media es lo que tarde un Ayuntamiento en conceder una licencia para construir. ¿Qué suponen esos plazos para un despacho de arquitectos?

Supone perder clientes e inversores. Y muchos obstáculos para desarrollar nuestro trabajo. Hemos visto lo que cambia la vida en dos años: pues eso es lo que tardan en darte una licencia. Tienes una planificación y un dinero, pero en dos años la vida puede cambiar. Es difícil para todos.

En una de las alegaciones que han presentado al nuevo Plan General de Palma argumentan que se han vulnerado los principios de igualdad y homogeneidad en la gestión urbanística. ¿A qué se refieren?

Vemos que los aprovechamientos y el aumento de densidad que se propone es puntual y va por zonas. Y que la base económica que hay detrás no es la más precisa porque parte de datos de 2011.

También piden la eliminación de la Comisión de Calidad Urbana.

No es que pidamos su eliminación. Lo que decimos es que estas comisiones se convierten en elementos subjetivos de otorgación y denegación de licencias. Y partimos de que una licencia es un acto reglado, lo que significa que no hay lugar a la interpretación ni a la subjetividad. Así que lo que sea añadir estos elementos solo retrasan.

¿Sufren el desabastecimiento de materiales como en otros sectores?

Sí, es evidente. Las obras se están alargando o se están parando. Los constructores nos piden modificados y eso a veces no es tan fácil porque el cliente puede cerrarse argumentando que tiene un presupuesto. Más grave es en el caso de las obras públicas, donde hacer un modificado no es nada fácil. Nuestra responsabilidad va asociada a la cantidad económica de las obras y nos será muy difícil repercutir el incremento de responsabilidad sobre estas obras que incrementarán el coste.