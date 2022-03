La Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament aprobó una Proposición No de Ley (PNL), a propuesta de El Pi-Proposta per les Illes Balears, para que la suspensión de la adquisición de plazas turísticas no afecte a aquellas personas que tienen presentada en los Ayuntamientos una solicitud de certificado de zona apta con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2020 de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo.

La PNL reclama, además, que la futura ley turística, que se está tramitando como proyecto de ley, permita el intercambio de plazas de alquiler vacacional. «Si no se permite ni el intercambio entre particulares ni la adquisición de plazas de la bolsa lógicamente se ponen en riesgo las plazas de estancias turísticas que estaban autorizadas antes y que se cuantifican en unas 90.000», afirmó el portavoz del partido, Josep Melià. En cuanto a las plazas de estancias turísticas en viviendas plurifamiliares, el partido regionalista incide en la necesidad de que el Ejecutivo apoye que puedan continuar con su actividad prorrogando las plazas que ya tenían autorizadas: «La desaparición de las plazas en los plurifamiliares es todavía mucho más probable».