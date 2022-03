El Club Diario de Mallorca acogerá el próximo lunes 28 de marzo a partir de las 18:00 horas el Foro Tendencias 2022, un espacio de debate e intercambio de conocimiento sobre el presente y el futuro de la actividad turística. Este año el evento, patrocinado por Riu Hotels, CaixaBank y Fundació Mallorca Turisme, se convoca bajo el título Digitalización, Competitividad y Regeneración en el sector turístico.

El Foro Tendencias contará con la participación de Alex Rayón, vicerrector Universidad de Deusto, que impartirá la ponencia La Digitalización clave para llegar al cliente; y de Antoni Riera, Presidente de la Fundación Impulsa, que hablará sobre Baleares y su liderazgo turístico.

Tras las las ponencias, Antoni Munar, consultor, Marcial Rodríguez, consejero delegado del Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç, y Miguel Reynés, CIO de RIU, participarán en el debate sobre Regeneración y Mayordomía. Moderará María Jesús Riera.

En un contexto en el que está plenamente admitido e incorporado en el discurso empresarial y político la necesidad de ser sostenibles, explica Marcial Rodríguez, coorganizador del evento junto a Diario de Mallorca, que la mayordomía (traducción al castellano de stewardship) es la ética de la administración responsable de los recursos cedidos o propios. Para Marcial Rodríguez hoy más que nunca «es necesario este enfoque ético -aunque prefiero decir responsable- en la gestión de los recursos escasos, tanto a nivel colectivo como individual. Como cualquier otro valor, éste tiene que ser asumido por cada individuo, y aplicado de manera consistente en nuestro actuar diario, llevarlo a las organizaciones y grupos a los que pertenecemos». Según explica Rodríguez, hay que dejar atrás el planteamiento de los años 70 del siglo pasado en los que se identificaba sostenibilidad con crecimiento cero. Ahora, debemos hablar de desarrollo sostenible en el que se incluya la regeneración de todo aquello que se ha deteriorado.

Se trata, en definitiva, de un reto ético consistente en reducir «la brecha entre lo que decimos en nuestras declaraciones y lo que hacemos en el día a día. El 75% de las organizaciones incorpora la ética en el propósito, pero tan solo el 26% dispone de sistemas para integrarla en la toma de decisiones».

A juicio de Rodríguez, esas decisiones deben tomarse desde lo local y en este punto la pregunta es «si nuestros municipios están preparados para ello». La mayordomía es un cambio en el modelo de gestión que deja de estar centrado en el márketing y que reclama más implicación y responsabilidad a nivel social y de la comunidad, tanto del sector público como del privado. Aunque hay un elemento empresarial que desde hace años apuesta por incorporar una gestión ética, lo cierto es que este enfoque no se ve correspondido por la administración pública ya que «no interioriza la sostenibilidad tan rápido como debiera» dice Rodríguez. A esta falta de sincronía se suma la complejidad de nuestra administración siendo «muy difícil que cinco administraciones colaboren todas a una». Por otra parte, el «ciudadano está al margen de las grandes decisiones y de la participación».

« Realmente estamos en un momento en el tiempo para redefinirnos como comunidades y destinos aprovechando ese aumento significativo de la conciencia a sobre la sostenibilidad en los últimos años», opina Rodríguez. Para este profesional estamos «en territorio desconocido para lo que nos espera» y por ello cree que «es imperioso aprovechar la oportunidad de dar un paso atrás y revisar las formas y el fondo. Y trabajando a través de este modelo de gobernanza, desde lo local a lo global y de visiones parciales a holísticas para crear guías o marcos estratégicos por territorios que garanticen poder equilibrar con éxito la sostenibilidad económica, social y ambiental». En este sentido Rodríguez citó como ejemplo promover un Perte Turismo Baleares o Baleares Turismo Next, que fuese la compilación de los Turismo Next de cada isla y estos a su vez el turismo Next de cada municipio.