La colaboración público-privada resulta clave para el desarrollo del sector inmobiliario en Balears en un contexto de crisis socioeconómica agravada por la guerra en Ucrania y el aumento del precio de la energía y las materias primas. Estos acuerdos permitirán afrontar los retos a los que se enfrenta este sector como la generación de vivienda a precio asequible para los demandantes locales y, al mismo tiempo, seguir teniendo la capacidad de atraer a un comprador internacional que protagoniza más de un tercio de las transacciones en las islas.

Para conseguirlo cada actor de este proceso aporta una solución. Las administraciones públicas optan, entre otras medidas, por no consumir más territorio y renovar el parque de viviendas ya existente con promociones asequibles; la intervención en el precio de los alquileres; la generación de más suelo para vivienda protegida y la rehabilitación. Los promotores aseguran que están dispuestos a construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) pero consideran que el principal problema es que no hay suelo en Balears a un precio razonable y los trámites para conseguir las licencias se eternizan. Entretanto, las inmobiliarias reclaman una mayor seguridad jurídica y mantienen que la limitación de los precios del alquiler y de la compra de viviendas por parte de ciudadanos no comunitarios puede lastrar la recuperación.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la tercera edición de Inmoforum que tuvo lugar ayer en el Club Diario de Mallorca en un encuentro en el que se analizaron los principales retos del sector inmobiliario en 2022. Esta jornada, que contó con la colaboración de Engels &Völkers, PROINBA, Sociedad de Tasación y Promotora Salas, reunió en formato presencial a destacados profesionales del sector nacional y local con representación de la Administración autónomica y del Ayuntamiento de Palma.

Esta cita, impulsada por Prensa Ibérica, editor entre otros de Diario de Mallorca, conjuntamente con Planner Exhibitions, organizadores de SIMA y SIMAPRO, principales eventos inmobiliarios a nivel nacional, sirvió para arrancar el circuito de cinco eventos que se desarrollarán en distintas ciudades de España como Palma, en primer lugar, para seguir en Valencia, Barcelona, Málaga y Alicante.

En este primer encuentro del circuito que tuvo lugar ayer en Palma bajo el título Retos del sector inmobiliario 2022 se analizó en profundidad la problemática de la vivienda en nuestra ciudad y comunidad autónoma.

La directora de este rotativo, Marisa Goñi, abrió el acto recordando que la unión de acción entre el sector privado y la Administración pública es esencial para buscar soluciones que permitan acceder a un derecho fundamental como es la vivienda. A continuación intervino el conseller d’Habitatge i Mobilitat, Josep Marí i Ribas, recordando que atravesamos momentos difíciles por la guerra de Ucrania con el consiguiente incremento de los costes y negativas consecuencias económicas. Por ello, explicó que el Govern aplica medidas para paliar la situación como la intervención del precio del alquiler, la generación de suelo para construir vivienda protegida, medidas de carácter fiscal y nuevas ayudas para el alquiler. Añadió que el Ejecutivo balear destinará un presupuesto de más de 100 millones de euros, más de 1,5 millones para la rehabilitación y 28,3 millones para eficiencia energética. Marí resaltó que el compromiso es generar más de mil viviendas del parque público con ayudas por valor de 11,4 millones de euros. Señaló que el objetivo es disponer de más suelo para la rehabilitación integral y agilizar la concesión de licencias de construcción.

Le siguió Eloy Bohúa, director general de Planner Exhibitions, empresa organizadora de SIMAPRO, una cita de referencia para debatir y reflexionar sobre la situación del sector, argumentó la necesidad de poner en común al sector público y privado con el fin de encontrar soluciones para el problema del acceso a la vivienda en Balears. Dos mesas redondas sirvieron para poder explicar las claves que definen el mercado inmobiliario en las islas. La primera, titulada Vivienda, retos y oportunidades, contó con la participación de Neus Truyol, regidora del Ajuntament de Palma; Eduardo Robsy, director General d’Habitatge del Govern; Luis Martín, el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA) y el director general de la Promotora Salas, Manel Rodríguez.

Vivienda a precio asequible para la demanda local y atraer al comprador internacional, retos del sector

Renovar el parque de viviendas

Eduardo Robsy apostó por aprovechar el parque de viviendas ya existentes con una renovación sin consumir territorio ni incrementar el suelo edificable. Así se podrá dar respuesta a la demanda de unas islas que han sufrido el aumento de población más elevado del país. «Hay que generar viviendas pequeñas y asequibles para responder a las nuevas demandas de la sociedad», manifestó.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Palma centró buena parte de la intervención de la regidora Neus Truyol. Partiendo de la premisa de que Ciutat «vive un drama de acceso a la vivienda en un mercado tensionado», el actual equipo de gobierno municipal busca con el nuevo planeamiento urbanístico «aumentar el parque de vivienda pública protegiendo el territorio». Aportó datos. En la actualidad, Cort dispone de 400 viviendas municipales destinadas a ciudadanos con bajos ingresos y el objetivo es aumentar las cifras actuales de más de un millar de VPO. El PGOU contempla una reducción de hectáreas de urbanizables aumentando la densidad urbanizable «para conseguir barrios más densos y compactos». Puso como ejemplos Son Gual y Es Puntiró. También defendió limitar el precio del alquiler: «Es imprescindible reducir el precio del alquiler porque la vivienda es un bien de primera necesidad».

En representación de los promotores, su presidente, Luis Martín, reconoció que existe una gran demanda de VPO en Balears pero hay escasez de suelo. «Estamos interesados en construir promociones de VPO pero el problema es que no existe oferta para la clase media y los jóvenes», sostuvo Martín al tiempo que mencionó la necesidad de conseguir suelo «a un precio razonable». «Cuanto más constriñamos el mercado, más caro será», indicó. Lamentó que las cerca de 5.000 VPO que contempla el PGOU de Palma «tardarán muchos años en hacerse realidad» porque se alargan los trámites de los planes parciales y la licitación. «La tramitación debería ser más ágil», resaltó.

Manel Rodríguez, de Promotora Salas, explicó lo que se puede hacer para facilitar que los jóvenes accedan a VPO. Describió que manejan 2.000 viviendas de las que dos tercios son de protección oficial. Además, explicó que la Fundación Salas ha promovido más de 700 viviendas el alquiler social uniendo cuatro factores. El primero, el suelo, buscando terrenos por parte de la Administración; el segundo, la financiación; el tercero, las subvenciones y el cuarto, una gestión eficiente.

Rodríguez recomendó la colaboración público-privada aplicando un nuevo modelo en el que la concesión de las promociones revierten en la propiedad pública, la Administración no se endeuda y no se preocupa de la gestión.

Tras la primera mesa redonda, la delegada general de Sociedad de Tasación, Ana Torres, presentó un informe sobre la situación del mercado inmobiliario en Balears. Manifestó que la vivienda nueva y usada van a una velocidad de crecimiento diferente en las islas. En este sentido, la usada es más acelerada frente al resto de España. El número de compraventas está por encima de las hipotecas lo que significa, según indicó Torres, que existe un mercado estable. Los precios de la obra nueva han aumentado un 3,5% en el último semestre, el mayor crecimiento del país. Torres precisó que para un balear es difícil acceder a una vivienda ya que debe destinar 16,8 años de su sueldo frente a los 7,8 años del resto de España. «Hace falta una oferta más asequible», concluyó.

Limitación a los extranjeros

La segunda mesa redonda se centró en el análisis del mercado en Balears. Intervinieron Hans Lenz, director de Engels &Völkers Mallorca Suroeste y Presidente de ABINI; Ana Torres, delegada General de Balears de Sociedad de Tasación y Fernando Martínez, socio de Deloitte Legal en Mallorca. Lenz habló sobre las tendencias en las compraventas en el sector del lujo. Puso de relieve que Balears sigue siendo un destino interesante para los extranjeros y, de hecho, las compraventas han aumentado un 6%. Consideró que muchos se plantean quedarse a vivir pero se topan con dificultades como la presión fiscal con impuestos altos como el de patrimonio. El mercado alemán sigue siendo mayoritario ya que abarca el 60% de las compras. Lamentó que si Balears limita la compra a ciudadanos no comunitarios «esa medida lastrará la recuperación del mercado británico».

Por su parte, Fernando Martínez consideró que «necesitamos una normativa segura y evitar hacer normas que después tumben los tribunales como limitar el precio del alquiler». Lamentó que existe arbitrariedad para fijar precios y explicó que existe «una contradicción entre que se conceden incentivos para construir mientras por otro lado limitamos el precio de la vivienda». Martínez afirmó que hay que respetar el derecho a la propiedad y si se ponen límites a la venta a extranjeros «los propietarios deberían tener una compensación». El próximo domingo Diario de Mallorca ofrecerá un suplemento con una amplia información sobre la jornada.