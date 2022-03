Baleares se ha convertido en la primera autonomía que ha puesto fin a las tensiones con los transportistas de mercancías después de que este miércoles se cerrara un acuerdo con este colectivo para el reparto de 5,5 millones de euros en ayudas directas. Para poner fin a este conflicto han tenido que intervenir dos consellers: el de Movilidad, Josep Marí, y el de Trabajo, Iago Negueruela, y el resultado de la negociación celebrada en la sede de este último es la desconvocatoria del paro indefinido que debía de iniciarse el próximo lunes.

Marí señaló que el acuerdo conseguido contempla que ambas Conselleries aportará esos 5,5 millones de euros en subvenciones directas, que se dedicarán a cubrir los sobrecostes que el transporte de mercancías ha sufrido durante los meses de enero y febrero, que son los que registraron el mayor encarecimiento de los carburantes, dado que en marzo esa subida ya se ha podido repercutir sobre los clientes.

El pacto se alcanzó con el presidente de la agrupación empresarial que representa al citado colectivo, Ezequiel Horrach, que puso de relieve el impacto positivo que ese dinero va a tener especialmente sobre los autónomos del sector. En este sentido, destacó que las ayudas se repartirán entre los titulares de las tarjetas de transporte de mercancías de servicio público, y no entre empresas, lo que significa que alcanzarán a todo tipo de vehículos, desde camiones hasta furgonetas de reparto. Las cuantías dependerán tanto de la tipología de los mismos como del peso transportado. Según la estimación de la patronal, eso supone que el dinero llegará a entre 6.000 y 7.000 titulares de dichas tarjetas.

Para acceder a esos fondos públicos solo habrá que documentar que el coste de los carburantes durante los pasados meses de enero y febrero ha sido para el transportista un 5% superior al que tenía durante el mismo periodo de 2021, algo que no resulta complicado dada la subida de precios que se ha registrado.

Además, la conselleria de Movilidad ayudará a la federación balear de transportistas a asesorar a los profesionales del sector sobre la forma de repercutir el aumento de estos costes sobre sus clientes. Hay otros puntos dentro de este acuerdo que se desarrollará durante los próximos días.

Negociación «dura y tensa»

Pese a reconocer todas las partes la satisfacción por el acuerdo conseguido, Ezequiel Horrach no ocultó que se ha alcanzado tras unas negociaciones muy duras y con tensiones. En cualquier caso, desde esta organización empresarial se valoró que el importe de las ayudas que se ha obtenido finalmente duplica la oferta inicial que se les hizo desde el Ejecutivo autonómico.

En cualquier caso, el conseller recordó que las islas no han sufrido ningún paro de transportistas, más allá de la protesta que realizaron unos 150 vehículos durante el pasado día 14, que no generó ningún corte de suministros, y que el acuerdo conseguido garantiza que no se sufrirán más movilizaciones de este tipo, lo que supone poder iniciar la temporada turística «con una preocupación menos».

Por lo que respecta al tiempo que se tardará en repartir esos fondos, se señaló que se hará con agilidad, con la apertura de un plazo para presentar las solicitudes en las que solo se deberá demostrar el citado aumento de los costes.

En esta reunión participaron también los directores generales de Modelo Económico y de Transportes, Llorenç Pou y Jaume Mateu respectivamente.