«Quien pueda hacerlo debe reducir su consumo energético»

Joan Gorizard (Palma, 1989) es el mallorquín con más rango en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ingeniero en Energía y Medio Ambiente por la Universidad de Cambridge y exdirector general de Cambio Climático del Govern, cumple dos años al frente del IDAE, entidad pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El martes estuvo en Mallorca con la ministra Teresa Rivera para inaugurar la planta de hidrógeno verde de Lloseta y presentar el Plan de Inversiones para la Transición Energética de les Illes Balears (PITEIB).

Uno de los grandes objetivos del PITEIB es que Balears genere un 30% de energías renovables en cuatro años frente al 6% actual. ¿No es muy ambicioso?

Estamos en condiciones de conseguirlo. Una parte de ese primer salto, del 6% al 20%, ya está en camino con programas de ayudas anteriores impulsados por el IDAE. Así que ese 20% ya lo tenemos al alcance de la mano, y con este plan alcanzar el 30% es plenamente viable. Una parte muy importante para llegar van a ser instalaciones de autoconsumo en edificios públicos, privados y empresas. Además es un objetivo necesario porque la ley de cambio climático de Balears fija el objetivo del 35% de renovables en 2030, y con la crisis de Ucrania vemos la importancia de acelerar esa penetración de renovables.

¿Ese 6% actual significa que hasta ahora no se habían hecho los deberes?

Ese 6% va a cambiar muy rápidamente. Se ha trabajado la última legislatura y esta, pero venimos de mucho tiempo perdido. Llevábamos diez años de auténtica parálisis en renovables, en Balears y en España. Por un cambio normativo en el anterior periodo que nos hizo perder mucha credibilidad como país para invertir en renovables, por cuestiones de tramitaciones y por ese miedo con las renovables y el territorio. Pero nos estamos poniendo al día y el 30% en estos cuatro años es más que viable.

¿Más renovables significa energía más barata? O dicho de otro modo, ¿dentro de cuatro años en Balears pagaremos menos en la factura de la luz?

Lo haremos por dos motivos. Uno, porque el que instala autoconsumo ahorra una parte importante de su factura, y en este sentido también introducimos el autoconsumo compartido, que significa que ya no necesito tener mi propio tejado. El Instituto Balear de Energía ya está impulsando iniciativas de autoconsumo compartido donde por ejemplo un instituto público comparte con las viviendas de su entorno la energía que genera cuando no la necesita: por la tarde, los fines de semana o en verano. Así que esas viviendas reducen su factura de la luz. Y dos, cuanta más energía renovable metamos en el sistema, menos tendremos que depender de combustibles fósiles importados y menos pagaremos en la factura. Lo que dicen los mercados internacionales es que en España, desde 2023, la factura eléctrica será más barata que en Francia o en Alemania por ese rápido despliegue de renovables que se prevé en los próximos años.

Tenemos el sol y ahora también las ayudas económicas, pero hay pocas placas en los tejados. ¿Falta información o falta concienciación?

Las dos cosas. Tenemos las ayudas, la tecnología y las empresas, que en Balears son referentes. A finales del año pasado aprobamos la hoja de ruta del autoconsumo a nivel estatal, y partía de un diagnóstico preocupante: falta de conocimiento asociada con una falta de sensibilización. Mucha gente todavía se acuerda del impuesto al sol y lo asocia a trabas de la administración. Cuando la realidad es que fue derogado en 2018 y hoy es mucho más rápido tramitar una instalación de autoconsumo. Nos falta terminar de interiorizar que esto es real y que es una tecnología madura para tomar la decisión. Lo que estamos viendo es que cuando el vecino, la empresa de al lado o el ayuntamiento pone placas, funciona el boca a boca y aumenta la confianza.

¿Qué recomienda a las comunidades de vecinos?

Que se reúnan y que pidan ofertas al instalador eléctrico de toda la vida, a su empresa energética o a la empresa pequeña que ha nacido a propósito para esto. Que pidan dos, tres o siete ofertas. Y se sorprenderán cuando vean que pueden amortizar una inversión no tan alta. Y si no hay capacidad para poner el dinero, hay empresas y bancos que lo hacen y tú vas pagando con el ahorro de la factura eléctrica.

Buena parte del ecologismo pone el grito en el cielo cuando se proyecta un parque fotovoltaico en suelo rústico.

La ley de cambio climático balear dice que los consells insulares tienen que zonificar e identificar las mejores áreas. Hay que tener perspectiva. Cuando decimos sí a las renovables, pero no a un proyecto concreto, realmente estamos diciendo que no a las renovables. Hay que convencer a la gente de que se ponga placas y que los proyectos que se presenten sean los mejores para que sean respetuosos con el territorio y la actividad agrícola. Hay que hacer bien el despliegue de renovables, y hay que hacerlo rápido.

La planta de Lloseta ya genera moléculas de hidrógeno verde. ¿Para qué las vamos a utilizar?

Sabemos a dónde queremos llegar: cero emisiones en 2050. Hay usos difíciles de descarbonizar como la industria y el transporte pesado como autobuses, camiones de mercancías o barcos, para los que ahora mismo no existe una alternativa eléctrica. Ámbitos que ahora usan gasoil o gas natural como ladrillerías o lavanderías podrán usar el hidrógeno renovable. En el caso de la planta de Lloseta ya hay compromisos por parte del sector hotelero y de la Autoritat Portuària para utilizarlo en grandes consumos. La propia EMT de Palma ha adquirido al menos cinco autobuses de hidrógeno renovable, y en poco tiempo veremos hoteles climatizados con esta energía.

El 22 de febrero el PSOE rechazó en el Congreso una propuesta de Podemos de crear una empresa de energía pública. ¿Por qué no puede haber en España una empresa de energía pública?

IDAE es una empresa pública que gestiona activos energéticos, tenemos parques solares y gestionamos minicentrales hidráulicas. ¿Puede haber empresas públicas en el ámbito de la energía? Por su puesto, lo vemos en Francia con EDF o en Italia con Enel. ¿Están teniendo precios más baratos de la energía? No. De hecho, en Italia los precios son superiores a los de España porque no han desarrollado tantas renovables. Hay que tener cuidado con buscar recetas mágicas. Tenemos un mercado común energético que las empresas públicas y privadas tienen que cumplir y a finales de este mes el objetivo es negociar a nivel europeo una respuesta para cambiar el sistema de cálculo de precios que nos permita bajar realmente el precio de la energía. No nos hagamos trampas al solitario generando falsas soluciones milagrosas.

La UIB ha cortado la calefacción para ahorrar electricidad. ¿Otras entidades públicas deberían seguir su ejemplo?

Sí, al menos hasta que tengamos autonomía en la generación de energía y no dependamos de combustibles importados. Tanto en el ámbito público como las familias, quien tenga la capacidad de hacerlo, contribuye. Siempre es bueno ahorrar energía y reducir consumo porque permite amortiguar una parte de esos costes para quien no pueda hacerlo porque a lo mejor no tiene su casa bien climatizada y necesita esa estufa. ¿Significa que todos los particulares tenemos que llevar la carga del impacto de esta crisis? No. Pero igual que en la crisis sanitaria, cuando los jóvenes sacrificaron movilidad y vida social por aquellos que por cuestión de edad eran más vulnerables, en el ámbito energético es lo mismo. Tenemos un clima que lo permite, estamos entrando en la primavera y a lo mejor no hace falta ir a la facultad o a un edificio público en manga corta en invierno, podemos ponernos una camiseta interior más. Quienes podamos hacerlo, porque a lo mejor en la residencia o en el hospital no vamos a poder apagar la calefacción. Cada kilo de gas que dejamos de usar es un kilo de gas menos que tendremos que importar de Rusia o de Argelia.

¿Da la razón a Josep Borrell cuando pidió a los europeos que cortáramos la calefacción?

Recibió muchas críticas, pero hizo una invitación a la corresponsabilidad y por supuesto hay que empezar por las administraciones públicas. El que pueda, siempre es bienvenido que reduzca el consumo energético. Y más ahora, cuando lo que estamos haciendo comprando gas es financiar la guerra.

¿El mayor enemigo del vehículo eléctrico es su precio?

Para usos medios y altos, si coges la foto completa desde que te compras el coche hasta que lo dejas de usar, ya va saliendo más barato el coche eléctrico teniendo en cuenta los costes de mantenimiento y del combustible, y más con los precios que estamos viendo. ¿Qué nos echa para atrás? Pasa algo parecido a las placas solares: vemos el coste de compra y no el coste global. Para combatirlo, ponemos sobre la mesa un despliegue de puntos de recarga y ayudas: siete mil euros a particulares y un plus todavía más grande para taxistas y autónomos. Insisto: a día de hoy ese sobrecoste que puede implicar la compra de un vehículo eléctrico queda más que compensado con el ahorro que supondrá a lo largo de su vida útil.

La ley de cambio climático balear prohíbe los nuevos vehículos diésel en 2025 y de gasolina en 2035. ¿Lo ve posible teniendo en cuenta el grado de penetración del vehículo eléctrico en las islas?

Recuerdo que hubo mucho debate, se decía que era una barbaridad que en 2035 ya no hubiera coches de combustible. Y lo que hemos visto es que la Unión Europea ha dicho que en 2035 ya no se venderán más coches de combustión. Las propias marcas de coches están en una carrera tecnológica para ver quién se desmarca antes de la combustión. A día de hoy en Balears el 12% de los vehículos que se matriculan son eléctricos o híbridos enchufables. Y es una proyección exponencial porque el año pasado estábamos en el 5% y el anterior en el 2% o 3%. Rápidamente vamos a ver más vehículos eléctricos y en pocos años serán de uso mayoritario.

¿De qué sirve que yo vaya al trabajo en bici si este verano Mallorca va a ser destino de miles de vuelos comerciales y privados, y las carreteras se van a llenar de coches de alquiler?

El debate del turismo sostenible era una asignatura pendiente y la apuesta que ha hecho el Govern va en la dirección correcta. Plantea que la planta hotelera ahorre energía y que sea el primer paso para un decrecimiento en la oferta a cambio de una mejora de la calidad. Hemos visto que el número de turistas y desplazamientos no ha ido ligado al incremento de la inversión y la generación de empleo, así que hagámoslo al revés: con los mismos, o menos turistas, consigamos mejor generación de empleo. Eso significa menos plazas turísticas pero mejor dotadas desde el punto de vista energético. Hay que atajar los retos macro, pero mientras es obligación de las administraciones facilitar a la gente ir en bici o andando porque además es un beneficio para el bolsillo y la salud.

¿Pero puede ser sostenible un modelo de negocio que se basa en la llegada de millones de turistas?

Lo que hemos visto con el covid y la guerra de Ucrania es que las dependencias son peligrosas. Hay un ‘palabro’ que usamos mucho: resiliencia. Significa que cuando vengan golpes duros tengamos músculo para asumirlos. Un sector turístico más resiliente consume menos y no es el único motor de la economía. Podemos tener un sector de la construcción que se reconvierta para la rehabilitación energética y que esos empleos no aparezcan o desaparezcan en función de crisis y burbujas. O un sector de asesoría energética o instalación de renovables. O de embarcaciones, donde Balears pueda generar una pequeña industria de fabricación de embarcaciones eléctricas. La transición energética puede ser una actividad económica en sí misma.