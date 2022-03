Cayetana Álvarez de Toledo define a Marga Prohens con una sola palabra, «miedo»

Todo hombre que ama a su perro garantiza por este sentimiento un comportamiento ejemplar en cualquier parcela, ya se trate de Putin con su labrador Konni o de Hitler con su pastor alemán Blondi, por no hablar de muchos otros vegetarianos y no fumadores. Hay que vigilar con especial celo a las personas con la salud suficiente para enviar a otras a morir en su nombre. A propósito, seleccionaremos con esmero la redacción de la siguiente frase, el dictador ruso ha creado tantos vínculos con Mallorca como si pensara retirarse en la isla.

Sin ir más lejos, en la imagen de Gerardo Ferrer que hoy nos ilustra se observa a una patrullera de Vigilancia Aduanera inspeccionando en aguas de la Bahía de Palma el descomunal velero SY A (400 millones de euros) del oligarca ruso Andrei Melnichenko (20 mil millones). El banquero forma parte del selecto club a quienes Putin tuvo que dar explicaciones personales sobre la invasión de Ucrania.

Con 160 metros de eslora (¿o se dice estribor?) y cien de altura, el Sailing Yacht A es el mayor barco a vela del mundo, y frecuenta Mallorca con la asiduidad del A (500 millones) a secas. Los dos barcos de Melnichenko llevan la firma de Philippe Starck, y el velero fue incautado en Trieste la semana pasada. En resumen, Mallorca no ha sufrido una invasión semejante de magnates de un mismo país desde el desembarco de los oligarcas catalanes en el siglo XIII.

El pasado lunes coincidieron en Palma Alberto Núñez Feijóo, las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, así que la protagonista indisputable de la jornada fue Cayetana Álvarez de Toledo. Presentaba su libro imprescindible, volcánico y literal, Políticamente Indeseable. A algún asistente le sorprendió la ausencia en el acto de Marga Prohens, compañera de escaño de la marquesa en el Congreso por el PP. La respuesta anida en el propio libro.

Sostiene Cayetana que Prohens es portavoz de Igualdad del PP porque «fui yo la que le insistí para que asumiera esa responsabilidad». La mallorquina «había querido ser portavoz de Turismo, pero me parecía competente y combativa, y pensé que podía ser mucho más que el azote de Irene Montero en el Congreso: parte de la vanguardia cultural del partido». Qué gloriosas confusiones genera el desconocimiento.

La decepción de Cayetana surge cuando le encarga a Prohens la enmienda a la proposición del PSOE «para combatir el negacionismo de la violencia de género». La autora destaca que «por eso me dio tanta pena su respuesta. Y además en tono desabrido. Se sabía avalada por Teodoro. ‘La gente de la calle no sabe qué es eso del negacionismo’. ‘Lo importante es que no digan que vamos contra las mujeres’. Y una frase que he oído en decenas de reuniones internas: ‘No podemos ser como Vox’».

Por si todavía piensan que la arremetida no acaba de justificar la ausencia en la presentación de Políticamente Indeseable, ahí va el mandoble definitivo asestado por Álvarez de Toledo. «Los argumentos de nuestra portavoz de Igualdad rezumaban un sentimiento que detecto con facilidad: el miedo. Miedo a ser tachados de machistas. Miedo a la izquierda. Miedo a la turba organizada en las redes sociales. Miedo al qué dirán». Por si a Prohens le sirve de consuelo, Núñez Feijóo también sale maltrecho en el libro, por «barón blando» y «moderado».

Una vez establecidas las coordinadas del duelo, el máximo agravio de Cayetana consiste en tachar a Prohens de «vanguardismo cultural». En cuanto al retrato de una mallorquina timorata, contrasta curiosamente con la percepción de Armengol, convencida de que su rival y socia obligatoria de Vox recurrirá a malas artes con tal de asentar sus posiciones en campaña.

Mi querido Matthias Kühn, probablemente la primera persona que exigió que me echaran de este diario, ha sido noticia por dos asuntos espectaculares en una sola semana, y el menos importante es su enésima separación de Norma Duval. En este apartado folklórico, también acabamos de descubrir que el Consell de Mallorca malgasta cuatro millones de euros en construir un refugio de cincuenta plazas sostenibles y circulares en Raixa, todo ello en una isla con medio millón de camas hoteleras y una moratoria en vigor. Sin vacilar hasta la destrucción final, el contrato se lo lleva por supuesto un arquitecto de Madrid.

Reflexión dominical extremista: «Para defender a Putin, Vox se hace de Podemos y Podemos se hace de Vox».