El bufete de abogados Arriaga Asociados presentó ayer una querella contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación y coacciones, al no aplicar la jurisprudencia europea sobre el IRPH en las tres sentencias dictadas por el alto tribunal español el pasado 27 de enero.

La querella, presentada ante la sala de lo penal del Supremo, destaca que el tribunal español interpreta erróneamente la doctrina europea cuando afirma que pese a no ser transparente, no es abusiva, ya que se trata de un índice oficial de cuyos detalles la entidad financiera no tiene obligación de informar al cliente.

Además, en una sentencia posterior, del 15 de febrero, el Supremo estableció que la retirada del recurso de casación por el consumidor no llevará aparejada la condena en costas en estos litigios por falta de «interés casacional».

Y ello supone, sostiene la querella, incentivar de forma masiva a todos los consumidores a no presentar recursos de casación sobre el IRPH, sin estudiar el caso concreto tal y como exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que implica un delito de coacciones.

Precisamente el Govern balear, a través de la dirección general de Consumo, presentó el martes una calculadora online para que los afectados por estos préstamos puedan estimar lo que han pagado de más en intereses a las entidades bancarias. Asimismo, el Ejecutivo reclama al Gobierno central su eliminación.