El Tribunal Administrativo Central del Ministerio de Hacienda ha anulado la adjudicación conjunta de nueve nuevos centros de salud por parte del Govern con un presupuesto de 86 millones de euros. La Justicia administrativa ha dado la razón a la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), que interpuso una demanda al considerar que con el plego de la adjudicación preparada por el Govern se dejaba sin posibilidades de optar a la licitación al 100% de las empresas de las islas. Entre otras cosas, Salud exigía a las empresas cinco años de experiencia y un valor de 14 millones construyendo centros sanitarios, requisito imposible de cumplir por ninguna mercantil isleña, señaló el presidente de PIMEM Jordi Mora. Desde la patronal apuntan que con este tipo de cláusulas solo podía hacerse con la concesión las grandes empresas de fuera.

La resolución del tribunal apunta que "al no tratarse de un único contrato de concesión de obras, cuya división en lotes es posible, y por tanto sería la forma habitual de proceder". También desestima los argumentos de la conselleria de Salud, de que en 2019 se licitaron contratos de obra y quedaron desiertos. En este sentido, el Tribunal Administrativo apunta que "ello no justifica la licitación de nueve concesiones de forma conjunta, siquiera porque ningún licitador ha presentado oferta en la licitación conjunta de nueve concesiones de obra". Acto seguido, el auto considera "insuficiente" ni "justificado" la no división en lotes de nueve concesiones de obra de centros de salud. Esta resolución puede ser recurrida por el Govern ante los tribunales contencioso administrativos.

El presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha apuntado que "hoy es un día histórico para miles de pequeñas y medianas empresas de construcción, mantenimiento, limpieza y seguridad de Balears". Mora ha relatado que se inició una negociación con la conselleria de Salud para retirar el recurso, pero el Govern "rechazó cada una de las siete cláusulas sociales que le propusimos". Asimismo, Mora ha indicado que "pedimos al Govern que realice una nueva licitación con lotes más pequeños para que muchas más empresas puedan beneficiarse y le extendemos la mano a mejorar la contratación pública en Balears".

PIMEM enviará la resolución a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y también a la Comisión de la Competencia de la Unión Europea con el argumento de que la licitación conjunta que pretendía realizar el Govern y que ahora ha sido anulada "incumplía directivas europeas", ha recordado Mora.