Se aplaza al mes de abril la elección de Manresa en IB3 y Milán en Anticorrupción

El próximo martes el pleno del Parlament tiene previsto abordar la renovación de Andreu Manresa como director general del ente público IB3. Lo que ocurre es que con esta primera votación, Manresa no saldrá elegido. Se necesitan mayoría cualificada de 35 diputados y la oposición ya ha anunciado su voto en contra. Se deberá esperar 15 días para que en segunda votación sea elegido con mayoría simple de los 30 diputados del Pacto. En el caso de Tòfol Milán como director de la Oficina Anticorrupción pasará exactamente lo mismo.

El Pacto ha renunciado a intentar buscar los apoyos en la oposición que les permitiera elegir a Manresa el martes en primera votación. La portavoz adjunta del PSOE, Silvia Cano, explicó los motivos por los que no han intentado pactar, ni siquiera con El Pi o con Ciudadanos. «En la pasada legislatura ya se opusieron a estos nombramientos y consideramos, tras el acuerdo con los partidos del Govern, que ahora los partidos de la oposición tampoco los apoyaría».

Alejandro López, portavoz de Unidas Podemos, recordó que ellos siempre han apostado por «el diálogo y el consenso», pero indicó que en esta cuestión concreta de los directores de IB3 y de Anticorrupción llevaba la voz cantante el Partido Socialista.

PP, C’s y El Pi aseguraron ayer que nadie del Pacto se puso en contacto con ellos para intentar un acuerdo que permita sacar los nombramientos de IB3 y de la Oficina Anticorrupción en primera votación. «Nos han informado que iban a proponer estos nombres y nada más», aseguró Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos en el Parlament.

Més per Menorca, pese a que no son necesarios, votará a favor de Manresa. No obstante, cuestionó la figura de Tòfol Milán al frente de Anticorrupción: «Creemos que no da el perfil que exigimos en su momento para dirigir la Oficina Anticorrupción. Parece que todos estos puestos tienen que estar ocupados por exdirectores generales de presupuestos o exinterventores de la comunidad», aseveró el portavoz Josep Castells en alusión a que Milán tuvo cargo en la conselleria de Hacienda del Govern de Francesc Antich.

El proceso para la elección de Tòfol Milán no se iniciará el martes, ya que faltaba una documentación que acreditar y, por ello, se debatirá en primera votación el martes 29 de marzo.

Més y Podemos con la cúpula

Si la continuidad de Andreu Manresa en IB3 ha sido por iniciativa del PSIB-PSOE, Més y Podemos se encargarán de proponer nombres a Manresa para que proceda a la renovación de la cúpula en el ente público. Estos nombres deberán ser consensuados con el propio Manresa y también con los socialistas, pero lo que dejan claro podemitas y nacionalistas es que quieren cambios de calado.