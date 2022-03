La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un alergólogo/a por cada 50.000 habitantes. España, con más de 46 millones de habitantes, necesitaría, como mínimo, 920 especialistas para garantizar una correcta atención. No obstante, en la actualidad se cuenta con menos de 800 alergólogos/as. Así, son varias las CC AA que disponen de un número de alergólogos menor del recomendado. El caso más evidente es el de Balears, que actualmente no ofrece un servicio de Alergología en su sistema sanitario público, lo que implica, sin duda alguna, un agravio comparativo que atenta contra la equidad y contra el correcto tratamiento de la salud.

En estos momentos, el Servei de Salut tan solo cuenta con una profesional con esta especialidad que trabaja en Son Espases atendiendo los casos más complicados de esta patología.

Por este motivo, los presidentes autonómicos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología de Clínica (SEAIC) de Castilla León, Aragón, Murcia, Galicia, Madrid - Castilla La Mancha, Extremadura, Norte-Alergonorte, Valencia, Andalucía, Canarias y Cataluña se han unido para exponer en una carta su apoyo a la Sociedad Balear de Alergología e Inmunología Clínica al urgente impulso y creación de un servicio público de Alergología que atienda la demanda de los pacientes con enfermedades alérgicas que los precisen.

A principios de marzo, la comisión de salud del Parlament de Balears debatió y aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por todos los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, Més per Mallorca, Vox-Actúa Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears y Mixt que instaba al Govern a un impulso progresivo del servicio de alergología.