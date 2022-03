Acciona remodelará el aeropuerto de Palma. La empresa de la familia Entrecanales se ha impuesto a Sacyr en el concurso de Aena para remodelar el edificio principal de Son Sant Joan, el tercer aeródromo más importante de España, con 14,5 millones de pasajeros, un 48% más que en 2020, pero todavía un 51% por debajo de 2019, ha adelantado el diario Expansión.

Se trata de una adjudicación de 200 millones de euros, que ahora deberá ratificar el consejo de administración de Aena. Y su objetivo es renovar la terminal aeoportuaria 25 años después de su inauguración. El proyecto modernizará la infraestructura para aumentar sus niveles de calidad y confort, reorganizando todos sus espacios y ampliando el perímetro. Se remodelarán los filtros de seguridad, se reducirán los recorridos hasta los módulos de embarque A;B y D y se restructurarán los espacios para tiendas y comercios. Además se construirán cinco nuevas pasarelas para acceder directamente al avión.

Se trata del lote más importante de la reforma del aeropuerto de Palma y afecta al demonimado edificio profesador o módulo A. El concurso que ha ganado Acciona fue licitado por 224 millones de euros y la oferta ganadora, de 200 millones, supone una rebaja de 20.

Aena ha negado desde el principio que la obra suponga una ampliación del aeropuerto de Palm, un proyecto que el Gobierno considera una de las inversiones estratéficas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II).

Sin embargo, el proyecto ha recibido numerosas críticas de entidades sociales y ecologistas, así como de los socios del Govern, Més y Podemos. El pasado mes de septiembre el grupo ecologista GOB exigió al Govern, al Consell de Mallorca y al ayuntamiento de Palma que se posicionen en contra de los planes de Aena de intensificar el tráfico aéreo en Palma y ampliar el aeropuerto.

El GOB ha tuvo acceso al «Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26 (DORA II)», que el Ministerio de Transportes prevé aprobar el 30 de septiembre, y que toma el escenario de saturación de hace dos años como punto de partida de desarrollo futuro. Este documento, que define las prestaciones de los servicios aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, prevé «diversas actuaciones en el aeropuerto Palma para aumentar su capacidad operativa y de pasajeros». El pasado 19 de septiembre las entidades GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Greenpeace, Fridays for Future, Extinction or Rebelion, Attac Mallorca y Jubilats per Mallorca convocaron una manifestación a la que acudió medio millar de personas.

En octubre el Consell de Mallorca aprobó en el pleno una moción de Unidas Podemos, con el apoyo de los partidos del Pacte, para rechazar el proyecto de ampliación del aeropuerto de Palma. Y en noviembre la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma denegó la aprobación inicial del Plan Especial del aeropuerto presentado en 2019 con las previsiones del Plan Director aprobado en 2001, un documento imprescindible para que se pueda autorizar por parte del ministerio de Transición Ecológica la construcción de las infraestructuras que no están directamente relacionadas con el transporte aéreo, por lo que la superficie de más de 470.000 metros cuadrados de nuevas edificaciones para usos turísticos, de almacén, comerciales e industriales previstas en el actual Plan Director y el Plan Especial, no se podrían ejecutar.

Sin embargo, Aena alegó que las obras dentro del aeropuerto de Palma tienen que «estar de acuerdo» al plan director de Son Sant Joan. Y que el Plan Especial presentado en 2019 es necesario para obras que hagan terceros en el aeropuerto. «Por tanto el proyecto de remodelación no está afectado por esta decisión», puntualizó Aena a Cort.