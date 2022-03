El transporte exige ayudas económicas para evitar más protestas

Los transportistas de Balears pusieron ayer sobre la mesa del Govern dos reivindicaciones destinadas a evitar que haya más protestas en el sector. La primera es que presione al Ejecutivo estatal para que apruebe con carácter inmediato una bajada en los impuestos que abarate el precio del gasoleo. La segunda es que se cree un paquete de ayudas económicas para compensar al sector por el sobrecoste que ha tenido que soportar durante las últimas tres semanas por el encarecimiento de los carburantes, que se cifra en un 23%. Con un matiz importante: esta inyección de dinero público debe de llegar a la totalidad del sector, desde camiones de mercancías a autocares turísticos o taxis.

Estas dos peticiones fueron aprobadas durante la mañana de ayer por la junta directiva de la federación balear de transportistas, según destacó su presidente, Rafael Roig, y se presentaron durante la tarde al conseller de Movilidad, Josep Marí, y al director general del ramo, Jaume Mateu. Estos temas serán abordados también durante la tarde de hoy en la reunión que se ha convocado del Consell Balear de Transportes Terrestres, en la que participará la presidenta Francina Armengol.

Roig reconoció que la citada bajada de impuestos depende del Gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que se demanda al Ejecutivo autonómico es que presione para conseguir que ésta se produzca con carácter inmediato, alegando que los transportistas no pueden soportar más demoras.

Además, señaló que las citadas ayudas económicas para compensar a las empresas del sector por el sobrecoste del carburante con efecto retroactivo sí pueden proceder del propio Govern balear.

El presidente de la federación de transportistas aseguró que el sector apuesta claramente por el diálogo para encontrar una solución al problema al que se enfrentan, y que no se limita al encarecimiento del carburante, sino que se extiende a otros materiales básicos, como neumáticos, aditivos o aceites, pero advirtió de que la situación tanto para las empresas como para los autónomos resulta insostenible. Por ello lanzó la advertencia de que si no se consigue una respuesta positiva a sus reclamaciones, la conflictividad en el seno de esta actividad podría extenderse. Aunque puso de relieve que por el momento su patronal no tiene la intención de convocar paros, no descartó que pueda verse obligada a hacerlo en el futuro. Hay que recordar que no apoyó la protesta que tuvo lugar el pasado lunes en el transporte de mercancías.

Rafael Roig insistió en que si algo se puso en evidencia durante la reunión de la junta directiva de esta organización empresarial es la angustia con la que se está viviendo esta situación y la inquietud existente ante lo que puede suceder en el futuro.