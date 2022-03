La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha advertido este miércoles que todavía es "pronto", tal y como coinciden "la mayoría de expertos", para plantear la retirada de la mascarilla en interiores, y ha atribuido el reciente incremento de contagios covid-19 a la relajación de las restricciones en las Islas.

"Hay diferentes factores que hacen que el número de contagios aumente, pero la relajación de las medidas en general hace que todos nos relajemos y no mantengamos las medidas de antes, por eso insistimos en la necesidad de mantener la seguridad, sobre todo en interiores", ha dicho la consellera.

En este sentido, ha asegurado que desde Salud "están muy atentos" a la subida de contagios para ver si se trata de una "tendencia puntual o no", y ha recordado que "la pandemia todavía no ha acabado". Con todo, ha indicado que por el momento "no se ha observado un impacto en el sistema hospitalario y las UCI se mantienen en cifras moderadas que permiten retomar el resto de actividades".

Por otro lado, preguntada por la variante predominante en las Islas, la consellera de Salud ha señalado que gran parte de los casos actuales se deben a la subvariante de ómicron, "que es más contagiosa", y ya representa el 70 por ciento de los contagios. El 30 por ciento restante se asocia a la cepa ómicron original.

Por último, Gómez ha hecho referencia a la posibilidad de empezar a tratar la enfermedad del coronavirus como una endemia. "Se están manteniendo reuniones entre técnicos y la Comisión de Salud Pública para establecer cuándo es oportuno dejar de contabilizar los casos positivos o eliminar el aislamiento de asintomáticos", ha concluido.