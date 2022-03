Transportistas de Mallorca han decidido parar este lunes para protestar por el alto precio de los combustibles. Desde primera hora de la mañana, decenas de camiones circulan por la Vía de Cintura haciendo sonar sus cláxones y provocando algunas retenciones en las entradas de Palma.

Según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), desde primera hora de la mañana los camiones han ido bajando desde Inca y colapsando la autopista hasta llegar a Palma, desde donde están dando vueltas por Vía de Cintura y las entradas a Palma. En estos momentos hay retenciones en Vía de Cintura y en el Paseo Marítimo.

Esta protesta coincide con la paro indefinido convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías ante la "gravísima" situación del sector y unas condiciones laborales "inadmisibles".

No obstante, la federación balear del transporte (FEBT) se desmarcó del paro indefinido , y remitió a sus asociados un comunicado en el que informaba que ni ha convocado ni apoya esta protesta, según informó el gerente de la citada patronal perteneciente a la CAEB, Salvador Servera.

Hay que recordar que esa convocatoria, que se hace extensiva a todo tipo de transporte, se justifica por el encarecimiento que han registrado los carburantes, que se califica de insostenible.

Desde el sindicato CC OO-Balears también se dejó claro que se trata de un paro empresarial y no de una convocatoria de huelga, de forma que los trabajadores del sector no tienen por qué secundarla, y en el caso de que su empresa opte por paralizar su actividad, tienen derecho a recibir su sueldo íntegro. Además, se recordó que hay que acudir al puesto de trabajo a no ser que la empresa comunique por escrito lo contrario.