El diplomático, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y colaborador habitual en las páginas de Opinión de este diario, Jorge Dezcallar (Palma de Mallorca, 1945), ha dedicado toda su vida profesional a la diplomacia y a la política exterior. Una experiencia que, en los últimos y turbulentos años, le ha permitido reflexionar sobre adónde va el mundo y plasmarlo en el libro, Abrazar el mundo, que no puede ser más oportuno tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y en el que deja inquietudes, sugerencias y algunas ideas sobre cuál puede ser el rumbo de la geopolítica a partir de ahora.

«Se confirma el deslizamiento del mundo hacia un antipático multipolarismo en una tendencia que se ha acelerado con la pandemia de la covid-19», afirma el que fuera director del CNI.

«La invasión rusa de Ucrania pone fin a la arquitectura de seguridad que ha regido en Europa desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991», asegura Dezcallar.

«De un plumazo Putin ha revitalizado una Alianza Atlántica que Macron había dado por muerta unos meses antes, nos ha unido a los europeos como nunca lo habíamos estado, y ha curado las heridas que Trump había infringido a la relación trasatlántica. Además, ha acabado con el pacifismo mantenido por Alemania desde 1945, hace dudar a Suecia y Finlandia de su neutralidad, y obliga a Europa a replantearse su dependencia energética de Moscú, mientras el mundo entero se estremece ante la brutalidad de la agresión y deja aislada a Rusia», interpreta.

«Lo ideal sería poder discutir sosegadamente estos asuntos... algo que es imposible mientras los tanques rusos estén en Ucrania», admite el autor de Abrazar el mundo, donde analiza desde los cambios provocados por las revoluciones de la tecnología, la información y la genética; a las relaciones internacionales dominadas por Estados Unidos y China y Rusia, y el papel de la Unión Europea; o los conflictos locales, las guerras iniciadas o a punto de iniciarse.

«En este libro trato de analizar los vectores que influyen sobre la geopolítica en la segunda década del siglo XXI desde una profunda humildad, porque los expertos no vieron venir -y a los poquísimos que lo vieron no les hicieron ningún caso- ni la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni la Primavera Árabe, ni la crisis de 2008, ni la pandemia actual que nos hace añorar los años que la precedieron, algo que no hubiéramos podido imaginar», explica el embajador.

Pero Jorge Dezcallar no se limita a describir situaciones, sino que aporta posibles soluciones y estimula al lector para que obtenga sus propias conclusiones y desarrolle el sentido de pertenencia a una misma comunidad: la humana.