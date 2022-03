El feliz reencuentro de dos hermanas ucranianas en Mallorca: "Rezamos para que esta pesadilla acabe pronto"

Radiante y “en paz, porque sabía que tras días de terror llegaría la tranquilidad”, aterrizó en Son Sant Joan Margarita Reznik, una ucraniana de 19 años que ha viajado como refugiada hasta Mallorca para reunirse con su hermana Kristina, con quien se fundió ayer en un largo abrazo con la bandera de su país de por medio que despertó los aplausos de algunos turistas presentes en la terminal.

“Estoy muy agradecida a todos los países de la Unión Europea”, quiso apuntar Margarita Reznik a los pocos segundos de pisar la isla. Su odisea empezó el pasado 8 de marzo, doce días después de que Vladímir Putin anunciara en un discurso televisado una “operación militar espacial” para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El mismo día en que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados cifraba en más de dos millones de personas que han huido de Ucrania (hoy ya se superan los 2,5 millones), decidió hacer las maletas. Vivía en Dnipró, ciudad que hace tan solo unos días fue golpeada con ataques en zonas civiles. Trabajaba en una cafetería como camarera pero el estallido de la guerra le pilló en días libres: “Estaba de vacaciones en las montañas carpáticas con quince amigos y aquel descanso se convirtió en un horror”.

Al regresar a Dnipró y sabedora de que la guerra no iba a ser relámpago, Margarita decidió huir, en tren, primero hasta Chelm (Polonia), trayecto que cubrió en 48 largas e inciertas horas, y posteriormente a Cracovia (Polonia), donde fue acogida por “unos voluntarios polacos que me trataron muy bien”. El viaje de Polonia a España lo realizó en avión, con escala en Barcelona, y concluyó ayer, “feliz, pero preocupada por su madre y su hermana, que se han quedado en Ucrania”.

La madre de Margarita y Kristina se llama Irina y permanece en Melitopol, ciudad que ha denunciado el secuestro de su alcalde por los soldados rusos. “Cada día intento hablar con ella. Nos escribimos dos o tres mensajes a diario y cuando no me responde el mundo se me viene abajo. Melitopol está bajo la ocupación de los rusos, sin luz, ni agua ni calefacción. La situación es desesperante”, se lamenta la mayor de las Reznik. “Mi madre es una persona muy dura pero en los últimos días la he visto muy apagada. Está con nuestra otra hermanita, Anastasia, que tiene 15 años. Les insisto en que abandonen la ciudad enseguida, pero de momento no han podido. A la primera oportunidad que tengan, lo intentarán”, confiesa Kristina.

“Todo saldrá bien” es la frase que Kristina le repite en todo momento a su hermana pequeña. “No lo creo, pero quiere creer en tus palabras”, le responde la joven, expuesta a la vulnerabilidad de una guerra que suma ya 79 niños muertos desde que comenzó la invasión rusa. “Somos una familia creyente, cristiana, y rezamos a diario para que este infierno acabe pronto. Putin nos está robando no solo el territorio, también la vida. Parece que tiene la enfermedad de los ricos, que nunca están satisfechos y siempre aspiran a más y más”, espeta.

Kristina Reznik está al frente de la Asociación Familia Ucraniana en Mallorca, que desde el estallido de la guerra se ha volcado en la recogida de alimentos, medicamentos y otros enseres, como sacos de dormir, calderas o mantas, para ayudar a sus compatriotas. La comunidad ucraniana en Balears está cifrada en 2.135 personas y ya son cerca de un centenar los que han llegado a Mallorca procedentes del país en conflicto. “Confiamos en que esta pesadilla termine cuanto antes”, expresan Igor y Svitlana Boiar, naturales de Rivne, al noroeste de Ucrania, aunque residentes en Mallorca desde hace años. “Estamos muy preocupados porque en Ucrania vive nuestro hijo con su mujer y un nieto de solo cinco meses. También mis padres, que son mayores. Hace unos días los rusos atacaron el aeródromo de Rivne y unos amigos de mi hijo fueron atacados cuando trabajaban como voluntarios para una iglesia. Uno fue herido y otro está desaparecido. La incertidumbre no nos deja dormir”, subraya Svitlana.