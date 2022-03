Oleada de robos de alta precisión en pisos de Son Rapinya y Son Espanyolet

Si se tiene que estar un mes sin comer caviar ruso, pues se aguanta. El desabastecimiento no es el mayor pánico que vive hoy Palma, capital de nuestro Estado. Una banda de atracadores a domicilio de alta precisión ha desatado el terror en la cuña central de Son Rapinya, Son Espanyolet y aledaños. No estamos hablando de un par de puertas descerrajadas, sino de una veintena de golpes en dos semanas, más de uno diario.

Los ladrones, porque los resultados minuciosos delatan un trabajo en equipos bien entrenados, actúan a plena luz del día. Aprovechan que no hay nadie en las viviendas, otra cosa es cómo consiguen cerciorarse de tal circunstancia. Localizan pisos de clase media alta de los barrios citados, con una probabilidad elevada de encontrar dinero en efectivo, oro y joyas. Desprecian los ordenadores o televisores, el botín ha de ser manejable y no ha de abultar cuando se cierra la operación.

Visto el modus operandi (¿ha hecho un curso de criminología para estar tan puesto?), los ladrones son expertos en abrir las famosas puertas blindadas. No solo hacen saltar el bombín, sino que desactivan los mecanismos de seguridad anejos. Que entran por la puerta como Pedro por su casa de usted, vaya. Su escrutinio es tan intenso, que lo dejan todo revuelto en un paisaje domiciliario irreconocible. Siembran la desolación entre los afectados.

No son casos aislados, el cerrajero que atendió a uno de los afectados se encargó de consignar que «me he quedado sin bombines», y no se refería a las secuelas de la guerra de Ucrania. El siguiente apartado sobre la metodología de los atracadores me repugna, porque soy alérgico a la publicidad de industrias guerreras, pero ahí va. Seleccionan con sumo cuidado viviendas que no tengan contratada una empresa de seguridad.

No me pregunten cómo consiguen los profesionales del atraco su objetivo, porque entonces yo engrosaría la lista de sospechosos y ya saben cómo las gasta la Policía con los periodistas mallorquines. Apostemos por una banda perfectamente adiestrada y procedente de montañas lejanas, que planea las intervenciones con esmero, que está haciendo su agosto en invierno y que desaparecerá sin ser capturada en cuanto haya cubierto objetivos y el riesgo de ser descubiertos no salga rentable. Mientras tanto, se multiplican las ventas de blindaje y la búsqueda de vigilancia privada. La protección de unos deja inermes a los demás, otra ley del capitalismo.

Sigamos en el apartado de destrucción. La salida a la venta de la base militar de Cap Blanc por 3,8 millones puede comercializar otro rincón costero. El destino ideado por los aspirantes a comprar los terrenos es la creación de un hotel de cinco estrellas, al estilo de Cap Rocat sin salir de Llucmajor. Exclusividad y discreción, los no arquitectos andan más atareados en Mallorca que los profesionales del ramo.

Cada uno a sus obsesiones. Veo en bucle uno de los intercambios verbales más románticos de los últimos tiempos:

Bob Dylan. Debía haberme casado contigo, Joan, pero me acabé casando con la persona a la que amaba.

Joan Baez. Y yo me casé con el hombre al que creía que amaba.

El amor entre seres sin corazón.

La revista americana Time recomendaba que «si quieres ser más inteligente, tómate cuatro cafés diarios», pero es el diario inglés Financial Times quien ha llevado a cabo la clasificación de «Las mejores cafeterías del planeta». En la lista sobresalen establecimientos de París, El Cairo, Bogotá, Sidney, Nueva York y El Líbano, aunque a nosotros nos afecta especialmente la presencia en la élite cafetera de «Mistral Coffee, Palma».

El FT señala que «para las mejores elaboraciones en Palma, cruce una plaza abrasada por el sol en el corazón del casco antiguo y pase bajo unas arcadas de piedra, son la entrada para el nuevo café de dos pisos del Mistral, tan apreciado por los mallorquines». Se detalla el molido del grano, apreciable en la imagen de B.Ramon que hoy nos ilustra, y se recomiendan especialidades como el «espresso con tónica». Se destacan los «ramallet tomatoes», tal vez la primera ocasión en que nuestra variedad tomatera se consagra en una biblia de las finanzas mundiales.

Reflexión dominical victoriosa: «Es necesaria una guerra para ganarla».