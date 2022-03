Juan Pedro Yllanes: «Yolanda Díaz es el futuro de gran parte de las fuerzas progresistas»

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática responde a las preguntas de este diario sobre la situación energética, la subida de precios, el estado de Podemos o Juan Carlos I.

P. Vistos los altos precios tanto de la electricidad como del combustible, ¿qué está haciendo el Govern para rebajar las consecuencias?

R. El Govern está utilizando una herramienta enormemente eficaz como es el Institut Balear de la Energia para caminar hacia la soberanía energética y blindar energéticamente a Balears. La semana pasada presentamos el Plan de Autonconsumo y esta semana hemos presentado la solarización del Hospital de Manacor, que es uno de los principales consumidores de Mallorca. Tenemos proyectos de autoconsumo compartido, de solarización de parkings públicos y privados, así como edificios e instalaciones que sean susceptibles de serlo.

P. ¿Balears llega tarde a esta crisis y transición energética?

R. Tendríamos que haber sido más eficaces en esta Comunidad, pero durante esta legislatura estamos impulsando el desarrollo de renovables a un nivel que no se había visto en toda la historia de Balears. Aunque es cierto que los acontecimientos nos han pasado por encima. Lo que está ocurriendo en Ucrania hace un mes era absolutamente imprevisible e impensable. Necesitamos reforzar esa transición energética y recuperar el tiempo perdido, pero creo que estamos en el buen camino.

P. ¿El Gobierno tiene la culpa del aumento de precios de la electricidad y los carburantes?

R. Cuando estás gobernando es lógico que la ciudadanía te reclame que des soluciones a los problemas más acuciantes, y sin duda el tema de la energía lo es. El ministerio de Transición Ecológica manifestó que quería empezar a topar los precios del gas es una noticia importante. Tenemos que entender que la situación geoestratégica también influye en esos precios de toda la energía, desde las fósiles hasta el gas natural. Creemos que el ministerio tiene ese compromiso, y a partir de ahí la situación actual determina el encarecimiento de todos estos productos. Es mucho más complicado intervenir.

P. ¿Ha sido demasiado permisivo con las compañías eléctricas?

R. Las eléctricas han contado con el beneplácito de la mayoría de los gobiernos de este país, y siempre se han sentido muy cómodas. Seguramente gobiernos como el de aquí o el estatal son mucho más incómodos porque plantean cuestiones que afectan al oligopolio que han tenido en este país. Una empresa pública de energía como la que tenemos en Balears pone nerviosas a las compañías eléctricas. Aun así siguen teniendo un poder enorme, y hay que implicarles en la transición energética. Balears funciona casi con régimen de monopolio con Endesa y, por ello, intentamos que apueste y colabore para lograr que cada vez seamos menos dependientes del exterior.

P. Vox ya ha anunciado manifestaciones para protestar contra la subida de precios. ¿Les preocupa como Govern que estas acciones supongan un lastre de cara a las próximas elecciones?

R. Es la estrategia natural de Vox. Como no hacen ni saben hacer política, se van a hacer politiqueo a la calle. No me preocupa. Evidentemente sería una pésima noticia para Balears que tuvieran cualquier capacidad de gobierno. Primero por su ideología y segundo porque están demostrando que no les gusta trabajar, así que no me imagino cuatro años de gobierno con gente como ellos. Es muy cómodo ponerse detrás de una pancarta.

P. Tanto Vox como PP han repetido en el Parlament en varias ocasiones que el verdadero vicepresidente de este Govern es Iago Negueruela.

R. Este tipo de afirmaciones no me afectan lo más mínimo. Tengo demasiado trabajo como para prestar atención a estas críticas. Negueruela hace su trabajo dentro del Govern y yo hago el mío. Intentamos que sea en beneficio de todos los ciudadanos y son polémicas que no me interesan lo más mínimo.

P. Con los resultados de Castilla y León se reavivó el debate sobre el cordón sanitario. ¿Qué opina?

R. Mi opinión personal es que no procede porque es un momento importante para que toda la ciudadanía pueda comprobar que Vox no es un partido fiable por su escasa vocación de trabajo. Aquellos gobiernos que intenten gobernar con ellos se encontrarán con trabajo reforzado ya que tendrán que hacer el suyo y el que no harán los de Vox. Podrán constatar que no tienen el menor interés en atender las necesidades de la ciudadanía sino tener un sueldo público.

P. ¿Está contento con el peso que tiene Podemos en el Govern?

R. El peso viene determinado por las negociaciones que se hicieron atendiendo al resultado electoral. Posiblemente nos hubiese gustado optar a otras consellerias, pero también es lógico que el resto de los partidos de la coalición hagan sus apuestas acerca de cuáles deben ser las competencias de cada uno. Si algo distingue a Unidas Podemos en Balears del resto de comunidades es que tenemos la gestión de la transición energética, que es ahora mismo la competencia estrella dentro del Govern. Sin olvidar todo el trabajo que se ha hecho desde las consellerias de ámbito social.

P. En las últimas semanas se han aprobado la Ley de Educación y el decreto ley de Turismo, y se ha puesto el foco en las victorias de Més per Mallorca por encima de las demás formaciones. ¿Cómo lo ve?

R. En Podemos nos dedicamos a la política, no al politiqueo. Eso significa negociar textos legislativos tan importantes como los mencionados, donde hemos dejado claramente la impronta de nuestro trabajo. No entro en valoraciones de quién ha introducido más, porque este relato externo suele ser interesado y sirve para minimizar o maximizar la teórica influencia de cada uno de los partidos. Sabemos que ambas leyes están mejoradas por el trabajo de Podemos.

P. ¿Va a repetir como cabeza de lista en 2023?

R. De momento pienso en seguir trabajando en la conselleria. A partir de aquí vamos a ver cómo se mueve el panorama político. Estaré a disposición de lo que decida mi partido y no me asusta continuar gestionando cualquier conselleria o tener alguna responsabilidad política. Aún no he hecho ningún planteamiento claro, pero me gustaría seguir haciendo servicio público, ya sea en política o como juez.

P. ¿El futuro político de Podemos pasa inevitablemente por Yolanda Díaz?

R. No solo de Podemos, sino de una gran parte de las fuerzas progresistas de este país. Y eso significa repensar el modelo que queremos de cara a los próximos periodos electorales. Díaz tiene una tarea importante que desarrollar, pero no podemos pensar exclusivamente en una persona ni solo en Madrid. Las organizaciones territoriales tienen mucho que decir. Va a ser un trabajo coral, no habrá una solista y el reto a remolque. Ella es importante, al igual que lo son Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón o Joan Subirats. Una figura tan potente como Yolanda Díaz, que es la política mejor valorada de este país, tiene mucho que decir y hacer para recuperar la esencia de lo que se proponía en 2015. Ejecutar políticas públicas desgasta.

P. Esta semana Ione Belarra tildó al PSOE de ‘partido de guerra’. ¿La posición del partido respecto a la guerra contra Ucrania ha sido correcta?

R. La invasión de Rusia a Ucrania nos ha pillado de imprevisto y nos ha obligado a pronunciarnos públicamente. Probablemente en esa inmediatez ha habido determinadas expresiones que han llamado muchísimo la atención. Estoy convencido, y por eso sigo ligado a Podemos, de que Belarra, Montero y Díaz están absolutamente en sintonía con la decisión tomada por el Gobierno, que es lo que reclamaba la Unión Europea. Jamás hay que abandonar la vía diplomática porque garantizará la menor pérdida de vidas, pero Ucrania es un país invadido por la decisión de un sátrapa como Vladímir Putin y tiene todo el derecho a defenderse. España, como parte de la UE, tiene que estar en primera línea.

P. ¿Qué piensa de la expresión ‘la memoria histórica es un chiringuito’?

R. Memoria democrática es la sublimación de la decencia. No queremos revisar la historia, sino devolver la dignidad a quienes fueron asesinados por pensar de manera diferente y a sus familias que llevan 80 años tratando de recuperar los huesos de sus seres queridos. El último esfuerzo y el último euro gastados en memoria democrática son patrimonio para las generaciones futuras. Sin querer cambiar la historia, les contaremos que hubo gente a la que asesinaron por pensar diferente y acabaron en fosas comunes.

P. ¿La infrafinanciación de Balears es un problema cada vez mayor?

R. Es un problema histórico que se ha resuelto en parte con el REB, pero hay que seguir reclamando la financiación que merecemos. Los ciudadanos tienen derecho a recibir lo que les toca. En una legislatura normal, sin pandemia, hubiéramos podido trabajar más para sentarnos con el Estado y reclamar la financiación justa. Pero las circunstancias han provocado que tengamos que poner el foco en otras prioridades. Si vuelve a haber un gobierno progresista, ese será unos de los objetivos principales.

P. La Fiscalía ha decidido archivar las causas pendientes de Juan Carlos I.

R. Lo que me preocupa enormemente es cómo se ha valorado en ciertos sectores sociales la inmunidad del jefe del Estado. Nos han vendido que, como delinquió o tuvo conductas irregulares durante su mandato, aquella inmunidad abarca a toda su persona. En la parte pública estoy dispuesto a aceptar que el mandato constitucional es ese, pero en privado digo que ha podido hacer lo que le ha dado la gana porque le protegía la inmunidad. La forma en que la Fiscalía ha cerrado la investigación resulta poco satisfactoria. La Fiscal General ha dicho que no se puede ir más allá, pero profundizando seguramente se podría alargar la investigación.

P. Esta semana Iñaki Urdangarín ha hablado en medios deportivos sobre su etapa en la cárcel. ¿La justicia ha sido demasiado laxa con él?

R. Estoy seguro de que si está gozando de beneficios penitenciarios es porque se ha hecho acreedor, pero que las primeras entrevistas sean en prensa deportiva dice mucho. Debía pensar que le iban a preguntar sobre balonmano. Usted no interesa ya, solo en atención a que estuvo en la cárcel cuando aún estaba casado con la hermana del Rey por estafar a todos los ciudadanos de Balears. Démosle la oportunidad de que se reintegre en la sociedad, pero no olvidemos que este señor ha pasado a la historia negra de este país por haber cometido una serie de delitos cuando era parte de la Familia Real.