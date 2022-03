Nastia, educadora de 20 menores ucranianos refugiados que vienen a Mallorca: «Hemos visto a montones de niños muertos frente al orfanato de Bucha, al lado de Kiev»

El grupo de mallorquines que ha recorrido miles de kilómetros en furgoneta para llevar ayuda humanitaria a Ucrania, ya está de regreso a Mallorca. Lo hacen con 20 niños y una educadora de un orfanato de la ciudad de Bucha, muy próxima a la capital Kiev, que ha sido asolada por los bombardeos del ejército ruso. Xesc Nicolau, payés de Sant Joan y casado con una ucraniana, es uno de los que ha hecho el viaje solidario y ayer emprendieron rumbo a Mallorca desde la frontera entre Ucrania y Hungría.

Nastia, educadora del orfanato de Bucha, relató a los mallorquines el desastre dantesco de su pueblo: «Hemos visto montones de niños muertos junto al orfanato, por las calles hay mucha gente muerta». La joven educadora comentó también que «los rusos utilizan a la población civil para protegerse, pero están arrasando las casas y las ciudades». «Ellos no salen de los refugios, ya que tienen miedo a que la gente ucraniana los mate», concluyó.

Xesc Nicolau, junto a Miquel Jordi Girart (Sant Llorenç) y Joan Soler (Esporles) son tres de los mallorquines que han puesto sus furgonetas al servicio de la entidad Per Ells, que se encarga de la recogida de menores de Ucrania. Recorrieron 2.500 kilómetros desde Palma junto a la frontera con Polonia y Ucrania cargados de alimentos, medicinas, ropa, pañales y utensilios de primera necesidad. Ayer a media mañana volvían a poner rumbo a Mallorca, en este caso con niños ucranianos que gracias a estos mallorquines escapan del horror de las bombas. Les espera un largo camino por delante y, en el mejor de los casos, llegarán a España mañana lunes.

Algunos de los niños de este orfanato ya sabe que es estar en Mallorca. No en vano en años anteriores han pasado temporadas en la isla acogidos por familias mallorquinas a través de la intermediación de la entidad Per Ells. No obstante, en esta ocasión será diferente, relatan. Su viaje no será de ocio, salen huyendo de la guerra que se está librando a escasos metros de sus habitaciones.

Nicolau, Girart y Soler salieron juntos de Mallorca, pero durante el trayecto separaron sus destinos: cinco de ellos alcanzaron la frontera de Polonia con Ucrania y los otros tres se encontraron en otro punto del límite con Hungría, en concreto en la zona de Kisvárda, para entregar allí el material humanitario.

Lo dejaron todo: su trabajo, su familia y sus amigos en Mallorca y emprendieron un viaje hacia la guerra. Han dormido poco e incluso tuvieron algún percance con la Policía de Hungría que los multó por no llevar una pegatina en la furgoneta. Pero sus casi 5.000 kilómetros, entre la ida y la vuelta, habrá valido la pena al conseguir poner a salvo de la guerra a 20 niños de un orfanato.

Familias de acogida de Mallorca ya esperan con impaciencia la llegada de los niños. Algunas de ellas ya los conocen de estancias anteriores y su adaptación será más fácil. No obstante, lo difícil será olvidar el horror en su país.