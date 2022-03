Josep Castells : «La crítica de Més es más creíble que el tiki-taka del PP y el PSOE»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿El Pacto de Progreso llegará intacto a las elecciones?»

Sí. En una legislatura incomparable con otras por la pandemia, este Govern es más estable que el anterior de Armengol.

¿Marga Prohens será presidenta de Balears?

No, porque no se dará la circunstancia de que el voto de derechas supere al de izquierdas. En Balears, la gente no ha apreciado una erosión del bloque que gobierna.

¿Ya ha convencido a la izquierda de que el PSOE es el enemigo?

¿Yo? Mi objetivo es convencer a la izquierda de que somos más útiles para Balears que el PSOE.

Se ha convertido usted en el jefe de la oposición.

Siempre he reprochado a PP y PSOE su tiki-taka, lo que dice uno en la oposición lo diría exactamente el otro en la misma situación. Nuestra crítica es más creíble por la coherencia de centrarnos en lo que no cumplen.

¿Me permite que hable de Més en general?

Més per Mallorca y Més per Menorca somos dos partidos diferentes, con estrategias separadas aunque nuestros programas sean similares. Cada semana votamos distinto en el Parlament.

Més per Menorca tiene la posición ideal, dentro y fuera del Govern.No es ideal renunciar a áreas de poder, no es gratis. Apostamos por tener más capacidad de influencia fuera que dentro, y los resultados avalan nuestra voluntad de gobernar Menorca y ser decisivos en Balears.¿Quién pagará más caro el Govern con el PSOE, Podemos o Més per Mallorca?

Podemos está muy influido por una dinámica estatal independiente de la tarea del Govern. Més per Mallorca ha consolidado un electorado y un discurso claros, por lo que no perderá influencia como ocurrió en la pasada legislatura con la autovía.

¿Puede un menorquín presidir Balears?

Y tanto, pero no creo que pase por la cultura política balear. Las Illes Balears no existen, son la yuxtaposición de cuatro islas con una que tiene un peso demográfico avasallador. No hay comunidad, en el sentido de un espacio común, sino compartimentos estancos.

¿El Govern ha perdido las leyes de Turismo y de Educación?

En la de Educación se trabajó muy bien el consenso, que se perdió en 48 horas de mala gestión. Hubo falta de visión del PP que no quiso sacrificarse, y poca claridad del conseller. Lo ocurrido es lamentable y perjudicial para todos.

¿Y en la de Turismo?

Ahí no veo la derrota. La medida estrella era la moratoria, fundamental para Balears. De ahí el espasmo de la derecha con sus hoteleros totémicos.

El Govern está con los hoteleros, ergo Més está con los hoteleros.

Pues la Federación Hotelera menorquina no está por reconocerlo. Felicitó en una página de publicidad a Més per Menorca, por haber incluido la moratoria que era clave en nuestro programa. Chapó.

Ser el mejor diputado de este Parlament no es un gran honor.Te digo una cosa, aprendo mucho de diputados de papel más discreto, que se preparan los temas a conciencia aunque no se les vea tanto. Después están la oratoria y la intensidad.Usted sabe que no se limitarán las ventas de casas a extranjeros.

Estoy en política por ideales, pero no soy un iluminado. Dentro de la UE, Malta ya tiene políticas de protección a residentes. Es difícil, pero hemos de mirar a la luna.

¿Menorca acabará como Eivissa o Mallorca?

El riesgo siempre existe, pero mitigado porque el pueblo menorquín lleva cuarenta años de lucha para evitarlo.

¿Cuándo llegará el primer diputado nacionalista balear en el Congreso?

En noviembre del año que viene. Los votos están, solo hace falta una oferta electoral creíble, solvente, atractiva y estable. Cada vez hemos concurrido con propuestas diferentes, y esto no puede ser.

¿Menorca tiene oligarcas?

Creo que no, estarán encerrados en sus mansiones sin incidir en la vida social y política. Menorca tiene niveles bajos de caciquismo, porque la dominación inglesa le permitió conocer la industrialización, el movimiento obrero y la burguesía. Por eso está menos crispada y radicalizada que Mallorca, que pasó del feudalismo al turismo.

¿Conservará Més per Menorca sus dos diputados?

Recuperaremos el tercero en el Parlament, y como mínimo consolidaremos nuestro resultado en Menorca.