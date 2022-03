La patronal balear del transporte no apoya el paro convocado para el día 14

La federación balear del transporte (FEBT) se desmarcó ayer del paro indefinido convocado a partir del próximo lunes para el conjunto del país por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, y ha remitido a sus asociados un comunicado en el que informa que ni ha convocado ni apoya esta protesta, según informó el gerente de la citada patronal perteneciente a la CAEB, Salvador Servera.

Hay que recordar que esa convocatoria, que se hace extensiva a todo tipo de transporte, se justifica por el encarecimiento que han registrado los carburantes, que se califica de insostenible.

Incluso ha circulado entre los profesionales del sector un corte de voz emitido por whatsapp en el que se reclama la movilización para «bloquear» Palma y los pueblos, y en la que se pide que se haga acopio de productos alegando que se va a generar el desabastecimiento en alguna cadena de supermercados al tratarse de una protesta de carácter indefinido. Servera aseguró que su organización empresarial no tiene nada que ver con esta postura.

Desde la citada plataforma estatal se han convocado concentraciones a las 20 horas del domingo en las plazas de los Ayuntamientos, para iniciar así las protestas.

Desde el sindicato CC OO-Balears también se ha dejado claro que se trata de un paro empresarial y no de una convocatoria de huelga, de forma que los trabajadores del sector no tienen por qué secundarla, y en el caso de que su empresa opte por paralizar su actividad, tienen derecho a recibir su sueldo íntegro. Además, se recordó que hay que acudir al puesto de trabajo a no ser que la empresa comunique por escrito lo contrario.

El coordinador del sector de transporte por carretera de esta organización sindical, Chema Martín, reconoció que todo apunta a que la plataforma convocante está formada básicamente por autónomos, sin que se conozca que tiene el respaldo de las organizaciones empresariales de ámbito estatal.