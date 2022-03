Convirtieron Mallorca en venezuela

Cuando a Josep Borrell, a la sazón ministro de Exteriores, le preguntaron por el secuestro policial de móviles de periodistas mallorquines, respondió con un revelador «yo pensaba que esto había pasado en Venezuela». El Tribunal Constitucional acaba de demostrar que el comportamiento inconstitucional de los jueces locales, que actuaron como pusilánimes comparsas de la Policía movilizada por Tolo Cursach, sería muy aplaudido en Caracas.

Se trataba en primer lugar de humillar a los periodistas a instancias de un delincuente. En cuanto estalló el escándalo, había que callarlos y amedrentarlos, negándoles el derecho a defenderse. Incumplir la Constitución era lo que menos importaba a los funcionarios implicados, porque estaban en juego las vísceras de la sociedad mallorquina.

Se produjo una violación de domicilio, una violación del secreto profesional que es «elemento esencial del ejercicio de las libertades», una violación del respeto a las fuentes, una violación del derecho a una información en libertad, una violación del derecho a la defensa legítima. No está mal, para un solo pronunciamiento de los figurantes desacreditados.

La violación múltiple era el objetivo perseguido y ahora desenmascarado por el Constitucional. Cuesta no sonreírse ante la Audiencia que encima recrimina al periodista secuestrado por «extemporáneo». En tiempos de guerra, es importante saber que los jueces no se amilanarían ante dos individuos armados y malcarados que les formulan una amable solicitud.

En los autos emanados de Mallorca y vapuleados por el Constitucional, se considera que una mujer encerrada con dos varones armados y que le doblan el peso en una espacio cerrado actúa «voluntariamente». No se preocupen, este tufo machista no inquieta a las feministas profesionales, que solo se movilizan cuando el agresor no les crea problemas.

El Constitucional concluye que los jueces se burlaron en Mallorca de las libertades esenciales, por operar a las órdenes de una policía definida en escritos de carcajada. Si quieres justicia, vete a buscarla a Madrid, porque aquí la Constitución tiene el mismo valor que una servilleta después del banquete. Convirtieron a Mallorca en Venezuela. Antes era Sicilia, que cada cual decida si ha mejorado con su reubicación en el mapa.