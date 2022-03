La consellera de Derechos Sociales del Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha valorado hoy la reapertura de la investigación sobre su presunta vacunación irregular por parte de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción. Un expediente que fue archivado por defecto de forma, pero que Anticorrupción ha reabierto al considerar que los "hechos investigado no han prescrito". Alonso ha asegurado hoy que "presentaré alegaciones para defender mi inocencia en este asunto".

Alonso se vacunó el primer día de la llegada de las vacunas a Baleares, el 27 de diciembre de 2020, en la residencia Oms/Sant Miquel junto a otros dirigentes y cargos del IB-Salut. En esa fecha, Alonso era directora de la Gent Gran del Consell y todavía no había sido nombrada consellera. Aquel día solo se podía vacunar, según el protocolo del Ministerio de Sanidad, a personal y usuarios de residencias de Baleares. "Estoy muy tranquila de lo que ocurrió aquel día y por ello defenderé mi actuación". La consellera de Derechos Sociales entiende que se ha reabierto el caso por el hecho de que ella; el director de Atención Primaria del IB-salut, Miquel Caldentey, y la edil de Pollença Francisca Cerdà, son cargos políticos.

Alonso siempre ha mantenido que ella no tenía ninguna intención de inmunizarse en aquel momento, lo que ocurrió es que desde los responsables de vacunación del IB-Salut la invitaron a vacunarse para evitar tener que desechar varias dosis en un momento donde las vacunas eran escasas. Además, en aquellos momentos también era directora en funciones de la residencia de la Bonanova y, por tanto, se habría vacunado unos días después.

No obstante, Anticorrupción precisamente reabre el caso entendiendo que los hechos investigados no han prescrito y estos hecho se refieren a que Alonso, Caldentey y Cerdà se inmunizaron cuando no les tocaba. "Entiendo que Anticorrupción está haciendo su labor, pero yo debo defenderme, ya que considero que no realicé nada irregular", apostilló una Sofía Alonso que no escondió su sorepresa por la reapertura del caso una vez fuera archivado por defectos de forma.