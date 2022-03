Endevinau en quin idioma NO s’anuncia l’escola d’en @RafaelNadal. I amb so logo del @goib!!



Quants de doblers inverteix es nostro govern per esclafar encara més sa nostra llengua?? No contestarà ningú, però vergonya, cavallers.



Què té aquesta terra nostra… 🥲 pic.twitter.com/kD7F0FE3CW