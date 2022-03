Anticorrupción reabre el caso de la vacunación de Sofía Alonso

La Oficina Anticorrupción resolvió a finales del pasado mes de febrero reabrir las investigaciones por presunta vacunación irregular de la consellera de Derechos Sociales y exdirectora de Gent Gran del Consell, Sofía Alonso; el gerente de Atención Primaria del IB-Salut, Miquel Caldentey, y de la edil de Pollença Francisca Cerdà. Pese a que Anticorrupción archivó el caso por defectos de forma y anomalías en la notificación a los investigados a mediados de febrero, el organismo ha decidido reabrir estos tres casos argumentando que «las acciones investigadas no han prescrito» y que en esta situación la ley obliga a «iniciar un nuevo expediente de investigación».

Por este motivo, la directora en funciones de la Oficina Anticorrupción, Belén Méndez, ha decidido iniciar una nueva investigación en estos tres casos. Hay que recordar que una de las alegaciones presentadas por la Abogacía de la Comunidad es que el personal del IB-Salut que se vacunó el primer día de la llegada de las dosis a Balears en la residencia de Oms/Sant Miquel «no eran cargos públicos». No obstante, Anticorrupción considera que Alonso, Caldentey y Cerdà sí son cargos políticos.

Alonso era, además de directora insular de Gent Gran, responsable de la residencia Bonanova. En sus alegaciones que procedieron al archivo de la primera investigación alegaba, en primer lugar, el defecto de forma en la notificación y después que por su condición de directora de la residencia de la Bonanova se habría inmunizado varios días después. En aquel momento el protocolo dictaba que solo podían vacunarse el personal y los usuarios de residencias y el argumento de la inmunización de cargos del IB-Salut y del Consell aquel día fue que las dosis se iban a desperdiciar.

En el caso de Miquel Caldetey, la Abogacía de la Comunidad ya prepara sus alegaciones. Anticorrupción mantiene que por su condición de responsable de Antención Primaria no le correspondía vacunarse, ya que al personal sanitario de gestión tardó varias semanas en corresponderle el turno. Caldetey argumentó en sus alegaciones que los encargados de la vacunación en la residencia Oms/Sant Miquel era personal de Primaria que estaban a su cargo.

No obstante, Anticorrupcion no acepta las alegaciones de Alonso, Caldentey y Cerdà. De hecho, en su escrito de reapertura apunta que «la gravedad de la naturaleza de los hechos investigados podría suponer la comisión de determinadas faltas no prescritas de acuerdo con la Ley del Estatuto Básico del Trabajador Público y la Ley de Transparencia». Anticorrupción ha recibido fuertes presiones por el archivo. Incluso Ciudadanos pidió la comparecencia de la directora en funciones en el Parlament.

El caso de la edil de Pollença

La vacunación de la regidora de Servicios Sociales de Pollença, Francisca Cerdà, es uno de los que la Oficina Anticorrupción seguirá investigando porque todavía no ha prescrito y porque la oposición municipal, integrada por Junts Avançam, Unides Podem y Alternativa per Pollença, ha aportado escritos que incluyen nuevas acusaciones contra la regidora de Tots per Pollença. De hecho, el pasado 18 de febrero, el día después de conocerse la resolución de Anticorrupción mediante la que archivaba las investigaciones por un error de forma, los tres partidos de Pollença presentaron un escrito en la que solicitaban conjuntamente a la Oficina que reiniciase el procedimiento de investigación al considerar que las actuaciones de Cerdà «se podrían considerar como una infracción muy grave».

Francisca Cerdà había negado en un principio que hubiese sido vacunada junto a los residentes y el personal de la residencia de Sant Domingo de Pollença, aunque después tuvo que reconocerlo públicamente en una rueda de prensa junto al alcalde Tomeu Cifre y el que era todavía director de la residencia, Toni Pons, en la que aseguraron que la vacunación de Cerdà había sido autorizada por la conselleria de Salud y había cumplido el protocolo establecido. Toni Pons, que había sido destituido del cargo en junio, admitió en una entrevista con este diario que la edil había forzado su inclusión en las listas de vacunados, desmontando la versión de Cerdà y del alcalde Cifre.

Los tres partidos de la oposición enviaron un escrito a la Oficina Anticorrupción el 6 de diciembre, un día después de la publicación de la entrevista, en el que adjuntaban las declaraciones del exdirector de la residencia, una información que la oposición considera clave para que se reabra el expediente contra Cerdà.

La izquierda de Pollença considera que el archivo del expediente por parte de Anticorrupción, que fue «tan celebrado» por el equipo de gobierno de Pollença, «especialmente por el alcalde Cifre», fue una «anomalía en el procedimiento por parte de Anticorrupción y en ningún caso un reconocimiento de que las actuaciones de la regidora Cerdà fueran correctas».