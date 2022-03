Nuevo golpe al sector pesquero que puede ser mortal. La Federación Balear de Cofradías de Pescadores (FBCP) alerta que “el continuo aumento del precio del combustible pesquero que afecta al conjunto de la flota puede precipitar un cese de la actividad y el desabastecimiento del mercado”, una medida que puede “afectar gravemente a la cadena alimentaria”. Por ello, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) ha solicitado “una reunión urgente a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, para analizar las opciones que alivien la situación de armadores y pescadores ante los incrementos de los costes de explotación a los que se enfrentan desde hace meses y que han sufrido un duro revés tras los bruscos crecimientos del precio de la energía, entre ellos el gasoil, impactados por la invasión de Rusia a Ucrania”.

Desde la federación balear explican que participaron este martes en la reunión con las federaciones territoriales del Mediterráneo convocada por la federación nacional y en la que se analizó la repercusión al alza en el precio del combustible que se produce diariamente y que ha llegado “a un límite que a corto plazo puede impedir que la flota salga a faenar diariamente, por ser un coste insuperable en relación al valor de la producción diaria”.

De hecho, desde la federación balear alertan que las islas pueden verse doblemente afectadas por la anunciada huelga del transporte, que puede afectar a todo tipo de suministros. Así, explican que la intención es trasladar al ministro un conjunto de propuestas para paliar el incremento del coste de la explotación de las empresas, que también son asumidos por las tripulaciones en base al salario a la parte como modalidad retributiva salarial de los trabajadores del mar.

El precio del litro de gasoil se ha “más que triplicado” desde el último trimestre de 2020

La petición de la reunión urgente con el ministro Luis Planas ha sido realizada tanto por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) como por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), a través de sendos escritos dirigidos al ministro y ante unas previsiones que no auguran moderaciones a corto plazo. En las misivas, ambas organizaciones han informado al ministro sobre “la preocupante tendencia al alza del precio del gasoil”, que representa más del 40% de los costes de explotación de la actividad pesquera, durante los últimos meses y que hace inviable la continuidad de la actividad. Según lamenta el sector, el precio del litro de gasoil se ha “más que triplicado” desde el último trimestre de 2020 hasta ahora, pasando de una media de 0,306 euros a superar 1 euro, siendo el más alto de la historia.

A todo ello, remarcan, hay que sumar “la difícil coyuntura económica que está provocando también el aumento de los precios del gas y de la electricidad, de las materias primas, de los gastos logísticos, la inflación y el incremento de los impuestos y de las cotizaciones sociales”.

Con este panorama, las organizaciones han trasladado a Planas la preocupación de los pescadores del sector que, en algunos casos, comienzan a no vislumbrar más salida a la situación que la paralización de la actividad de sus barcos si la situación no se revierte. Se necesitan, por tanto, “soluciones urgentes por parte de la Administración para no precipitar un amarre por el coste inasumible en la explotación diaria de las embarcaciones” y advierten que con el cese de actividad se pondría “en peligro” la cadena de abastecimiento alimentario.