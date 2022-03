Alrededor de 120 personas con esclerosis múltiple de Balears reciben asesoramiento, formación y apoyo psicosocial del servicio Actíva-T de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (Abdem), financiado por la conselleria de Asuntos Sociales y Deportes.

Según informó ayer la Conselleria en un comunicado, en el archipiélago balear hay unas 1.100 personas diagnosticadas con esta enfermedad. No obstante, la mayoría de nuevos diagnosticados no tienen reconocida la discapacidad, según apuntó la miembro de la Junta Directiva de la asociación, Cristina Díaz, quien lamentó que no tengan «acceso a los recursos que tiene la gente con discapacidad, como rehabilitación, apoyo psicológico o cognitivo, e información, sobre todo, de qué tenemos que hacer para mantener una vida activa».

A través de Actíva-T, la entidad ofrece herramientas para hacer frente a la incertidumbre, el temor, el desconocimiento o el aislamiento que sufren las personas con un diagnóstico reciente o con años de diagnóstico. Se les ayuda en la adaptación a la enfermedad y se les promueve un estilo de vida activo y saludable.

«Cuando les dan el diagnóstico, para ellos es un choque», declaró la psicóloga y responsable del programa, Sílvia Díaz, quien explicó que les llegan personas en una situación muy vulnerable. «Trabajo mucho ayudándoles a identificar qué factores hay en su vida que les generan estrés o estados emocionales intensos. Les ayudamos a identificar cuáles son los estados emocionales que se correlacionan con brotes o momentos en los que su salud empeora más. Ayudamos a identificar qué relación hay entre la parte emocional y la física para poder trabajar a nivel preventivo, a nivel protector», indicó.

Alejandro Terán y Cristina Salard son dos de los 289 asociados que actualmente tiene la asociación y que periódicamente participan en las sesiones del programa Actíva-T. «No hay un protocolo de entrada a la enfermedad, una vía para saber qué es la enfermedad de las 1.000 caras, te sientes un poco perdido», afirmó Cristina.

Este proyecto está financiado con la recaudación a través de la casilla del 0,7 por ciento del IRPF Social que impulsa la conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, según se informó ayer en una nota de prensa.