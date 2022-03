Unidas Podemos y Més per Mallorca defenderán el jueves en el pleno del Consell de Mallorca la moción donde reclaman que se reduzca el porcentaje máximo de incremento de la superficie edificada y de ocupación de los establecimientos turísticos al 10%. Actualmente, este porcentaje es del 15%, cifra que estableció la Conselleria de Turismo antes del traspaso de competencias en materia de Ordenación Turística al Consell y que también está fijado en la nueva Ley Turística. Ello supone una división de calado en el seno del Pacto del Consell de Mallorca, ya que los socialistas consideran que si esta moción sale adelante supondría dinamitar el consenso alcanzado por el Govern con los hoteleros y anuncian que votarán en contra.

Guillem Balboa (Més) y Aurora Ribot (Podemos), han recordado hoy que el decreto de medidas urgente que ya establecía la posibilidad de ampliaciones en los hoteles a cambio de reducción de plazas da a los consells insulares un mes para fijar este porcentaje. "Mallorca no tenía las competencias y el Govern fijó este 15%, mientras el resto de consells pudo establecer su porcentaje, como en el caso de Formentera que acordaron un cero por ciento", coincidieron Ribot y Balboa. La vicepresidenta insular y líder de Podemos en el Consell recordó que "consideramos que un crecimiento del 15% no es el camino a seguir si lo que queremos es una apuesta hacia la sostenibilidad". Por su parte, el portavoz de Més indicó que "mantener un 15% de incremento de edificabilidad para los hoteles consideramos que no es una medida coherente y por ello proponemos reducirla un 15%". Tanto Ribot como Balboa pidieron a sus socios "que no solo hablen de sostenibilidad y apoyen medidas para conseguirla".

No obstante, la moción será difícil que prospere. Andreu Alcover, portavoz del PSIB-PSOE en el Consell ha asegurado que "nosotros no podemos estar de acuerdo con esta moción y la votaremos en contra". "Que prosperase significaría echar por tierra todo el consenso con el sector donde se acordó un 15% en la nueva Ley Turística", aseveró Alcover. Todo queda en manos del PP y se antoja difícil que los populares apoyen la iniciativa de nacionalistas y morados que reclama limitar las ampliaciones hoteleras. Si los socialistas votan en contra, pese a que los populares se abstuvieran, la moción tampoco prosperaría.