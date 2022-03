Javier Cercas se toma cumplida venganza en Formentor

Si hoy es domingo, María Frontera apoya decididamente la Ley de Turismo. Mañana es lunes, por lo que María Frontera se opondrá radicalmente a la Ley de Turismo. Por fortuna, a nadie le importa lo que piense María Frontera sobre ningún asunto, y mucho menos sobre una disciplina de la enjundia del turismo. Es probable que la ínfima gestora sea menos dañina que el portavoz de la Dirección General de Tráfico, al anunciar retenciones en la carretera «La Palma-Andratx» y «La Palma-Inca». Borrados del mapa, literalmente.

Otro ejemplo concomitante. El presidente popular Pablo Casado había convocado la Junta Directiva Nacional del PP para el pasado lunes, hasta que Moreno Bonilla protestó porque coincidía con el Día de Andalucía. Se aplazó de inmediato al martes, Día de Balears y por tanto anónimo. En efecto, no emergió una sola protesta de Marga Prohens, más noqueada por la hipotética marcha de su paladín que el propio asaeteado.

Una isla con dirigentes hoteleros de tan discutible calidad preferiría pasar desapercibida, pero ni el novelista más encendido del panorama patrio puede sustraerse al influjo mallorquín. Javier Cercas necesita escribir, la escritura riega su interior y en El castillo de Barbazul se derrama sobre la isla que ha descubierto a vista de pájaro desde su Terra Alta. Aunque Mallorca convierte a todos sus visitantes en turistas, el autor cacereño y catalán ha querido sustraerse a este transformismo desde la literatura criminal.

De lo literario no sabríamos hablar, pero debe quedar claro desde la introducción que Soldados de Salamina, El impostor y Anatomía de un instante componen por este orden una trilogía esencial en las letras del país vecino. El otro triduo policiaco de Terra Alta está concebido para quienes leemos con prisas. Resume el valor sagrado de la amistad de los amigos que nos han traicionado, la cara de tragedia griega con vena en el cuello que se nos pone a los latinos en cuanto nos tocan a un familiar en primer grado.

Todo esto lo ha radicado Cercas en Formentor, donde no admiten a ningún vecino que vuele en aviones comerciales. No solo es verosímil que los crímenes de El castillo de Barbazul ocurrieran en Formentor, sino que es improbable que nunca hayan sucedido en esa «sombra del paraíso», como lo bautizó Vicente Aleixandre adjudicándole el título de su poemario. O «espejo del cielo», por seguir a Carlos Fuentes.

Cercas le tiene pánico al error, por minúsculo que sea, y ha tenido la fortuna de ser guiado por Biel March. Adorna al escritor una sobrehumana capacidad de percepción, está tomando notas mientras parece que solo mira. No te está observando, te está describiendo. Detendrá y retendrá detalles inesperados, impone su presencia concienzuda para pasar desapercibido. Un problema, ahora que nos hemos acostumbrado a que no nos escuchen.

En la imagen de Manu Mielniezuk que hoy nos ilustra, Cercas presenta su novela mallorquina en Formentor, con 16 periodistas españoles a bordo. Una excelente labor de promoción mutua de la novela y de la isla, como lo demuestra la ausencia de autoridades. Por fortuna, porque estorban y enturbian cualquier audiencia, además de que antes de leer un libro dejarían la política. A mediodía del jueves, toda la prensa española lucía el sol de Mallorca en portada.

Cercas rebusca y encuentra, «venganza» es la palabra que ahormó para resumir El castillo de Barbazul. Se la ha tomado cumplida en una casa de Formentor real, en cuanto perfectamente ubicada en el libro de ficción, entre Punta Conill y na Blanca. Gracias al novelista negro confirmamos que la corrupción es lo más cerca que estaremos los mallorquines del autogobierno. Una sobornalia no solo asumida, ni siquiera integral, sino integrada. Indispensable para que la rueda siga girando. Sin ella, no saldría agua del grifo.

En la sección más indefendible de El castillo de Barbazul aparece un personaje indeseable, con el nombre de su seguro servidor. Ni siquiera seduce a la protagonista, qué se hizo de la novela decimonónica. Había pensado en reclamar una cantidad por los libros que se vendan gracias a mi presencia, pero me advirtieron de que me pueden obligar a pagar por cada ejemplar que deje de venderse por la misma causa. Mi venganza es reseñar que la única mención al procés ocurre en la página 244, cinco líneas a evitar por quienes no concurren ideológicamente con Cercas. Y otra conclusión, habrá tetralogía.

Reflexión dominical principal: «Invocar los principios es el primer signo de la rendición».